Voge Trofeo 525ACX è l’evoluzione in chiave scrambler della Trofeo 500AC che porta in dote lo stile Advanced Classic, un curato mix di elementi classici e moderni, forme eleganti e contenuti tecnologici capaci di coniugare passato e presente, stile e innovazione, bellezza e potenza. Trofeo 525ACX si presenta con linee disegnate in omaggio alle pagine più romantiche del motociclismo e non lasciano indifferenti nemmeno i biker più giovani.

Voge Trofeo 525ACX: design

Lo spirito scrambler è enfatizzato dai cerchi a raggi, dallo scarico alto con terminale a tromboncino, dal cupolino minimalista e dagli pneumatici leggermente scolpiti. Altri stilemi classici di richiamo al passato, come il serbatoio sagomato, il faro tondo e il parafango anteriore ridotto all’osso, accrescono il loro significato grazie all’accostamento con elementi spiccatamente attuali, come l’illuminazione full Led, creando un gioco di contrapposizione fra stile e innovazione.

Trofeo 525ACX è completa anche in elettronica, sicura grazie al sistema ABS a doppio canale e fornita di dotazioni come comoda presa USB. Il nuovo motore con cilindrata portata a 494 cc effettivi, ora perfettamente quadro, migliora le prestazioni del veicolo, pur mantenendo i 35 kW (47,6 CV) che rendono sufficiente la patente A2.

Voge Trofeo 525ACX: dotazioni

Scrambler da ogni punto di vista, la Trofeo 525ACX non rinuncia però alla moderna tecnologia che rende la vita in sella più facile e comoda. Dietro il piccolo cupolino trova posto il display digitale TFT a colori da 7” che offre tutte le informazioni utili alla guida quali contachilometri Odo/Trip, tachimetro, contagiri, sensore pressione pneumatici TPMS, indicatore livello e consumo carburante in L/100km, voltaggio batteria, sensore temperatura esterna, sensore luminosità, orologio digitale e doppia interfaccia grafica di visualizzazione strumentazione classic o sport.

La funzione di collegamento Bluetooth, infine, integra la connettività con lo smartphone, permettendo di attivare la funzione di chiamate in entrata. Inoltre, per mantenere il livello di carica dello smartphone, sono presenti sul cruscotto una presa da 12V e una USB con ricarica rapida. A completare la ricca dotazione, con particolare attenzione alla sicurezza, ci sono i gruppi ottici full Led che garantiscono visibilità ottimale in ogni situazione e le leve frizione e freno anteriore entrambe regolabili.

Voge Trofeo 525ACX: motore

Il cuore della VogeTrofeo 525ACX è il nuovo motore bicilindrico in linea DOHC raffreddato a liquido KEL500F con cambio a sei marce e cilindrata di 494 cc, che incrementa e migliora le prestazioni della sorella Trofeo 500AC; il motore di quest’ultima, che vantava una cilindrata di 471 cc con potenza massima di 34,5 kW (47 CV), viene ora migliorato nelle prestazioni grazie all’aumento contemporaneo delle dimensioni di alesaggio e corsa che rendono il nuovo motore della 525ACX perfettamente quadro.

Grazie all’utilizzo di un nuovo albero motore e di nuovi pistoni, la sua potenza sale a 35 kW (47,6 CV) a 8.500 giri/min e le emissioni di CO2, che sulla 500AC erano pari a 96 g/km, scendono ora a 88g/km; la coppia rimane di 44,5 Nm a 7.000 giri/min, distribuita in maniera omogenea lungo l’intero arco di erogazione. Il serbatoio da 19 litri e i consumi di 26 km/l assicurano elevata autonomia di guida, mentre la velocità massima si conferma pari a 160 km/h.

Il comparto sospensioni può contare su una forcella a steli rovesciati e un mono ammortizzatore regolabile nel precarico a leveraggio progressivo. Il forcellone è in alluminio, le ruote sono a raggi, tubeless e montano pneumatici Metzeler Tourance 110/80 – 19” all’anteriore e 150/70 – 17” al posteriore.

L’impianto frenante è all’altezza della dotazione e porta la firma Nissin ed è dotato di sistema ABS a doppio canale. All’avantreno troviamo una coppia di dischi da 298 mm di diametro con pinze a doppio pistoncino, al retrotreno è montata una pinza a singolo pistoncino che morde un disco da 240 mm di diametro.

Voge Trofeo 525ACX è disponibile al prezzo di listino di 6.790 € f.c., ora in promozione a 6.290 € in colorazione Carbon Black.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.