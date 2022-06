Johnny Lambs primavera estate 2023: il raffinato mondo del golf club

Johnny Lambs primavera estate 2023 è la prima collezione completa del brand dopo l’acquisizione da parte dell’imprenditore Giuseppe Nardelli. Il progetto mantiene come valori fondanti l’ironia e un tono provocatorio e divertito al tempo stesso, che prendono corpo in una collezione total look, ma focused sulla polo e sulla maglieria colorata, ricca di grafiche e pattern originali dal carattere distintivo.

Il Paisley insieme ad un particolare Animalier d’archivio e all’Argyle diverranno così pattern continuativi e cifre di un brand che si avvarrà di stagione in stagione di una palette colori varia ed articolata dove, unico assente, sarà il tono del black. La collezione primavera estate 2023 – accompagnata dal claim proprio del brand Have a nice day! – vuole essere una parafrasi moderna, spiritosa e decisamente cool di un day in a life in un golf club esclusivo e raffinato.

Spunto che viene ripreso dal character del caddy boy, ovvero la personificazione del brand Johnny Lambs che per la stagione primavera estate 2023 si presenta col suo cappellino rosso, le loafer, i calzettoni al ginocchio, i bermuda e il gilet in maculato di collezione. Elemento che ritroviamo graficizzato in diversi formati su alcune referenze di collezione. Caddy boy che vestirà nuovi panni nelle future collezioni.

Polo, cardigan, gilet, felpe, t-shirt, coach jacket, pantaloni in jersey e denim, bermuda e calzoncini da mare costituiscono una proposta guardaroba per la primavera estate che trova il suo carattere distintivo negli abbinamenti appariscenti e sicuramente originali, dove i pattern esclusivi si alternano alle stampe fotografiche del campo da golf o quasi acquarellate del caddy Johnny Lambs, passando dai motivi floreali alle donne haitiane.

Le fantasie ed i pattern si affiancano con i capi più basici in tinta unita per rispondere alla volontà inclusiva del brand di garantire “il bisogno del superfluo”, altro claim di collezione, ad un target trasversale sia per età che per fisicità.

