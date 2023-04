Leasys è la nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multi-brand

Leasys, nuovo attore europeo della mobilità, è stata presentata ufficialmente come la nuova società di noleggio operativo multi-brand specializzata in mobilità, di cui Stellantis e Crédit Agricole sono co-proprietari. La presentazione è avvenuta contemporaneamente a Roma e Parigi ed è stata trasmessa in streaming negli 11 Paesi europei in cui la società opera.

La nuova azienda, che ha l’obiettivo di diventare un leader europeo del noleggio entro il 2026, unisce il meglio di Leasys e Free2move Lease, due aziende che operano nel mercato della mobilità e si sono posizionate tra i maggiori player europei del settore. La nuova azienda offre prodotti innovativi, servizi di qualità e piattaforme digitali ai clienti corporate internazionali e alle piccole e medie imprese.

Leasys è specializzata nella fornitura di soluzioni di mobilità per tutte le 14 marche di Stellantis tramite vari canali di vendita e offre sinergie per Stellantis e per altre aziende all’interno del Gruppo, garantendo un punto di contatto unico per un’esperienza cliente senza soluzione di continuità. Inoltre, la nuova azienda mira a diventare il principale concorrente delle società di noleggio generali sul mercato europeo grazie alla varietà di modelli e marche offerti.

Leasys garantisce una scelta complessivamente più ampia, che rende il noleggio a lungo termine una valida alternativa all’acquisto di un veicolo. Secondo uno studio condotto dalla società di ricerca Frost & Sullivan, il numero totale dei contratti di leasing e noleggio attivati in Europa è aumentato del 6,2% nel 2022 e crescerà ancora nel corso del 2023, grazie soprattutto al settore dei veicoli elettrificati.

L’attenzione globale verso la sostenibilità ambientale interessa una fetta sempre più importante del settore noleggio a lungo termine, poiché rappresenta la soluzione ideale per provare i veicoli green riducendo i rischi legati a costi e imprevisti e rendendo democratico l’accesso a queste motorizzazioni. Tutte le soluzioni di Leasys dedicate ai veicoli elettrici ed elettrificati includono i vantaggi legati ai noleggi ad emissioni zero e possono essere personalizzate scegliendo una ricca serie di prodotti dedicati e servizi verdi.

Leasys, mira a soddisfare le esigenze del mercato attraverso una combinazione di diversi canali, tra cui la vendita diretta, la rete di concessionarie Stellantis e l’utilizzo di canali digitali. La sua ampia gamma di veicoli e soluzioni di mobilità la rende un concorrente diretto delle società di noleggio generali sul mercato europeo. In particolare, Leasys si basa sulla rete di concessionarie Stellantis e su intermediari indipendenti per le vendite indirette, mentre le vendite dirette sono rivolte ai clienti di maggiori dimensioni. L’uso dei canali digitali rappresenta un asset importante della strategia di Leasys, poiché consente ai clienti e ai responsabili della flotta di gestire i veicoli e le flotte in piena autonomia.

La vision di Leasys è di disegnare oggi il futuro della mobilità e di fornire la migliore customer experience del mercato. L’azienda è impegnata a sviluppare soluzioni innovative di mobilità e servizi di altissima qualità per garantire un’esperienza di noleggio coinvolgente ed efficiente. La missione di Leasys è quella di aprire la strada a soluzioni innovative di mobilità, progettate intorno al cliente per un’esperienza best-in-class.

Al centro dell’intero processo c’è l’assistenza al cliente sia nella fase di vendita, con prodotti e servizi fitting e una rete capillare, sia nella fase di post-vendita grazie a un ampio ed esclusivo ventaglio di servizi di assistenza gestiti dalla rete dei concessionari Stellantis, nonché da una rete di partner esclusivi per garantire la massima copertura. La misurazione della soddisfazione del cliente è uno dei pilastri a supporto della strategia di customer experience di Leasys. A tal fine, l’azienda si avvale di un sistema di monitoraggio puntuale dei feedback ricevuti dai clienti, attraverso questionari che mirano a valutare l’esperienza nei vari momenti della customer journey.

