Siamo stati alla nuova Sixt Diamond Lounge all’aeroporto di Malpensa

Sixt Diamond Lounge è la nuova area sosta premium della società di noleggio per i titolari di Diamond Card a Milano Malpensa

Siamo stati all’inaugurazione della nuova Sixt Diamond Lounge dell’aeroporto di Milano-Malpensa, destinata ai clienti della società di noleggio che sono titolari della Diamond Card.

L’area si trova all’interno del Terminal 1, facile da raggiungere perché appena all’ingresso sito vicino al Parcheggio Nord, in parte destinata al ritiro e alla riconsegna della flotta di Sixt.

I servizi offerti dalla Sixt Diamond Lounge

La Sixt Diamond Lounge è un’area di 30 metri quadri pensati per fornire comfort ai clienti, che possono qui noleggiare una vettura potendo contare sia sulla rapidità di attivazione del contratto, sia sull’accesso prioritario a una selezione di veicoli premium, come per esempio l’Audi A5 che Sixt ci ha fornito per raggiungere da Monza il luogo dell’evento. Le auto sono sempre disponibili nel già citato parcheggio riservato alla società.

Oltre a questo, la Sixt Diamond Lounge permette di fare una sosta relax, ma si offre anche come area per poter continuare il proprio lavoro prima di imbarcarsi in uno spazio di classe pensato per essere tranquillo e confortevole. È infatti dotato di poltrone e postazioni di lavoro, Wi-Fi e area bar con bevande calde e fredde.

La Sixt Diamond Lounge si aggiunge a quelle già avviate negli aeroporti di Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Olbia.

La Sixt Diamond Card

Come detto, la Sixt Diamond Lounge è un’area riservata ai titolari di Diamond Card, tessera parte del programma fedeltà della società di noleggio di cui rappresenta il livello massimo di benefit. Viene infatti assegnata ai clienti solo su invito, e dà diritto a diversi vantaggi quali:

⋅ Sconti speciali sul noleggio di auto, furgoni o servizio limousine;

⋅ Upgrade automatico alla categoria di veicoli superiore;

⋅ Priorità di prenotazione;

⋅ Servizio “fastlane”;

⋅ Certezza di poter raggiungere la vettura in pochi passi.

Inoltre, se un utente partecipa già al programma fedeltà di uno dei partner di Sixt, come possono essere hotel, compagnie aeree e case automobilistiche, può ottenere un livello più alto anche nel programma fedeltà della società di noleggio.

