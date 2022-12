Compra una Tesla Model S Plaid da 140.000 dollari e si pente immediatamente per la qualità imbarazzante

Una qualità imbarazzante per questa Tesla Model S Plaid da 140.000 dollari acquistata negli USA. E, per dimostrare che sono lamentele basate su veri difetti, il cliente infuriato ha messo in rete questo video.

Una recensione impietosa, perchè dettaglio dopo dettaglio, è possibile vedere come gli assemblaggi siano assolutamente approssimativi. Robe che non si vedevano neanche nelle Panda degli anni ’80. Guarnizioni incollate male e che si staccano facilmente, cofano aperto che balla al minimo tocco così come il rivestimento delle portiere, e così via.

Un problema vero, che si somma alle lamentele degli investitori che vedono Musk troppo impegnato con Twitter, e che l’ha portato da essere considerato un “guru” ad essere protagonista di meme di sbeffeggio.

Ovviamente il video ha suscitato un vespaio e, sebbene al momento non ci siano commenti ufficiali, i fan boy Tesla negano tutto, ma tanti altri clienti che confermano la qualità pessima delle auto elettriche di Elon Musk. Riportiamo qui sotto alcuni tra i commenti più interessanti letti in rete.

chikitoperopicosito (foto sotto)

Un mio amico ha appena comprato un modello X, pagato più di 100.000 dollari e le luci dei freni non corrispondono nemmeno quando si accendono. A sinistra è la striscia inferiore. A destra c’è una lampadina al centro.

Seienchin88

Mia sorella e il suo compagno hanno una Model X – le porte non si chiudono mai al 100% e questo la rende assolutamente orribile per i piedi in inverno… seriamente, poche auto possono essere meno calde in inverno. Anche i sedili? Sì, sono belli, ma sono maledettamente scomodi. E queste sono parole sue, non mie.

Ma ehi, ha 600 CV e un’ottima immagine… (queste sono parole mie… mia sorella non la guida nemmeno perché è troppo grande, ingombrante e accelera troppo velocemente per lei (sono felice che alla fine l’abbia capito…). Ora il suo compagno, che voleva una VW Arteon o un’Audi A5, è costretto a scarrozzare quella bestia in giro per le città europee…

Elegante_Fun5295

Il mio amico ha lo stesso modello… plaid. Può confermare la stessa qualità costruttiva. Ma mi ha mostrato che il cruscotto si piega e si muove altrettanto male! Per quella cifra preferirei prendere la Taycan di fascia bassa!

zttt

Ho preso la mia per 35k nel 2021. Modello standard senza extra. Per quella cifra è un’ottima auto, ma non la pagherei più di 40k. Le auto non valgono quanto chiedono attualmente al dettaglio. La qualità costruttiva inferiore e l’assistenza pessima non sono esagerate.