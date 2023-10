Orari MotoGP TV8 Thailandia 2023 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari MotoGP TV8 Thailandia 2023 a Buriram insieme a SKY e NOW, che per questo weekend vedrà le qualifiche e la sprint in diretta sabato 28 ottobre e in differita domenica 29 Ottobre.

Dopo aver corso in Indonesia ed Australia, la MotoGP è arrivata in Thailandia per disputare l’ultimo Gran Premio della penultima trasferta tripla della stagione 2023. Ad ospitare il diciottesimo appuntamento del Mondiale sarà ancora il Chang International Circuit di Buriram.

Lo scorso anno Francesco Bagnaia, sotto una pioggia torrenziale, era infatti riuscito a conquistare un importante terzo posto alle spalle dell’ex compagno di squadra Jack Miller (2°), portandosi a -2 punti dalla vetta della classifica generale. Reduce da un altro fine settimana positivo in Australia, che lo ha visto conquistare il secondo posto nel GP disputato di sabato, il pilota del Ducati Lenovo Team punta ad ottenere un altro buon risultato anche in Thailandia, su un tracciato che lo ha sempre visto sempre competitivo.

Anche Enea Bastianini, sesto lo scorso anno alla sua prima gara in MotoGP sul tracciato tailandese, arriva a Buriram determinato a confermare il trend positivo, dopo aver chiuso nella top ten le tre gare disputate negli ultimi due fine settimana.

Orari MotoGP TV8 Thailandia 2023

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su TV8 in diretta nella giornata di Sabato e in differita Domenica 29.

Sabato 28 ottobre

Ore 5.45: qualifiche MotoGP

Ore 6.45: paddock live

Ore 7.30: paddock live

Ore 7.45: qualifiche Moto3

Ore 8.45: qualifiche Moto2

Ore 9.30: paddock live Sprint

Ore 10.00: Sprint

Ore 10.45: paddock live Sprint

Domenica 29 ottobre

Ore 8.30: paddock live

Ore 9.15: gara Moto3

Ore 10.00: paddock live

Ore 10.30: gara Moto2

Ore 11.15: paddock live

Ore 11.30: Grid

Ore 12.00: gara MotoGP

Orari MotoGP Thailandia 2023 SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su SKY e NOW in diretta.

Venerdì 27 ottobre

Ore 3.55: prove libere 1 Moto3

Ore 4.45: prove libere 1 Moto2

Ore 5.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 6.40: paddock live

Ore 8.10: prove libere 2 Moto3

Ore 9: prove libere 2 Moto2

Ore 9.55: pre-qualifiche MotoGP

Ore 11.15: Paddock Live Show

Ore 11.45: Talent Time

Sabato 28 ottobre

Ore 3.35: prove libere 3 Moto3

Ore 4.20: prove libere 3 Moto2

Ore 5.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 5.45: qualifiche MotoGP

Ore 6.40: paddock live

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 7.45: qualifiche Moto3

Ore 8.40: qualifiche Moto2

Ore 9.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 9.55: Sprint Race MotoGP

Ore 10.45: Paddock Live Show

Ore 11.30: Talent Time

Domenica 29 ottobre

Ore 4.40: warm up MotoGP

Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: gara Moto3

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.15: gara Moto2

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 8.30: Grid

Ore 9: gara MotoGP (repliche alle 17, alle 19 e alle 23)

Ore 10: Zona Rossa

Ore 11: Race Anatomy MotoGP

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED