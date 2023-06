Fiat Panda 4×40° è un’edizione da collezione, che sarà prodotta in 1.983 esemplari esclusivi in onore dell’anno di nascita dell’icona Fiat. La nuova versione continuerà ad essere dedicata a chi vuole muoversi in sicurezza su sterrato e strade innevate, alla guida di un’auto affidabile e confortevole, anche se di dimensioni e consumi contenuti.

Fiat Panda 4×40°: la nuova limited edition

Pur rimanendo iconica, innovativa, agile, compatta e inarrestabile, Fiat Panda 4×40° vanta un equipaggiamento unico e audace sia negli esterni che negli interni. Nella sua versione Cross, Fiat Panda 4×40° propone un’elegante tinta carrozzeria color Avorio, impreziosita dai cerchi Style bicolore da 15” e dalle calotte specchi nere.

L’esterno è arricchito da modanature laterali verniciate con logo 4×40° rosso, adesivi celebrativi raffiguranti le sagome delle vetture della Panda originale e attuale e lo stemma 4×40° sul montante centrale. L’avorio è anche il principale protagonista degli interni, colorando la plancia e gli inserti soft touch nei sedili. Questi ultimi sono inoltre impreziositi da icone celebrative, logo 4×40° sulla fascia superiore schienale sedile, doppia cucitura rossa e tessuto riciclato sugli inserti centrali.

Oltre ai dettagli dedicati, la limited edition 4×40° include anche le caratterizzazioni specifiche Cross, per chi utilizza la propria auto anche per esplorare i grandi spazi aperti. È completato da fendinebbia anteriori e luci diurne a LED, vetri oscurati, ganci traino anteriori rossi, barre al tetto nere, che ne accentuano il look sportivo.

Offre inoltre una buona abitabilità e comfort grazie a cinque sedili con tre poggiatesta posteriori, regolazione in altezza del sedile guidatore, volante in pelle e pomello del cambio. Per garantire una guida piacevole e gioiosa, senza rinunciare alla sicurezza, è dotato di radio DAB 7” touchscreen con CarPlay/Android Auto, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, sensori crepuscolare e pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

