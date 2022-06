Il video del bulldozer che distrugge cento moto sequestrate a NY

La città di New York ha deciso di distruggere un centinaio tra moto, scooter e ciclomotori truccati sequestrati, facedoci passare sopra un bulldozer in una spettacolare operazione mediatica.

Pare infatti che nella grande mela siano stufi di moto e motorini truccati, tant’è che il sindaco Eric Adams ha dichiarato che non si fermerà finché non verrà posto rimedio a questa piaga.

Solo nel 2022 sono state sequestrate circa 2.000 tra moto e scooter, e questa è la fine che faranno, distrutte da un buldozer. Con il sindaco che in bella posa alza il pollica in segno di approvazione:

Illegal dirtbikes and ATVs endanger the lives of New Yorkers. We're not letting them go unchecked.

This year we've already taken nearly 2,000 bikes off the street and we're just getting started.

Get the message: you want to terrorize our neighborhoods?

You'll get crushed. pic.twitter.com/snHjqfWr90

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 21, 2022