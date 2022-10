Se messaggi mentre guidi puoi essere licenziato per giusta causa: lo dice la Cassazione

Messaggiare con lo smartphone mentre si è alla guida è un brutto vizio che è spesso causa di incidenti, anche mortali. E se il Codice della Strada è chiarissimo da questo punto di vista, per gli autisti si abbatte la scure del licenziamento per giusta causa. Vediamo perchè.

Il Codice della Strada all’articolo 173 dice :

Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida (comma 1). È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani (comma 2).