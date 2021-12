Alpinestars: abbigliamento per Mountain Bike da Enduro e All Mountain

Capi per vivere al meglio le discipline enduro e all mountain nel massimo comfort e sicurezza.

Per divertisti con la Mountain Bike in autunno e inverno occorre l’abbigliamento giusto. Vi proponiamo oggi una selezione di capi Alpinestars dedicato alle MTB.

Guanti Alpinestars Tahoe WP

Iniziamo dai guanti Alpinestars Tahoe WP in pelle sintetica e con membrana impermeabile e traspirante. Tuttavia il guanto impermeabile Tahoe presenta rinforzi strategici in pelle scamosciata sintetica per livelli ottimali di resistenza, comfort e vestibilità. Ha inoltre la regolazione del polso con velcro per una chiusura sicura. L’innovativo inserto elastico tra il pollice e il palmo favorisce il comfort e il movimento. Infine i polpastrelli sono compatibili con il touchscreen per consentire l’uso con smartphone o ciclocomputer. Questi guanti dall all-mountain sono disponibili nelle taglie XS-2XL in rosso e nero.

Giacca Alpinestars Tahoe WP

Sia che si tratti di sentieri da enduro o bike park, la giacca impermeabile Tahoe di Alpinestars ha tutto quello che ti serve per quando il tempo peggiora. E’ dotata di un guscio principale ottimizzato per l’impermeabilità e la traspirabilità, un cappuccio antipioggia a doppia regolazione e un sistema di presa in silicone che aiuta a tenere in posizione lo zaino. Ha inoltre una gran quantità di scomparti. Questa giacca in 100% poliestere da enduro/all moutain ha una fodera interna in pile sul colletto per maggiore comfort. Inoltre, il capo è largo per permettere di indossare le protezioni. Taglie S-2XL e tre le colorazioni disponibili.

Pantaloni Alpinestars Tahoe

Abbinata alla giacca Tahoe WP ci sono i pantaloni Tahoe disponibili in tre colori nelle taglie 28-40. Grazie al loro involucro principale impermeabile, questi pantaloni sono stati progettati per offrire prestazioni eccellenti in condizioni di tempo umido, mentre il cavallo senza cuciture e le gambe pre-curvate offrono eccezionale comfort e prestazioni al ciclista, permettendo ai ciclisti di andare in modo più efficace per più tempo. Tuttavia, il sistema di chiusura a pressione permette di utilizzare i pantaloni con shorts Alpinestars interni. Non mancano infine la regolazione dell’ampiezza della vita con passanti laterali e struttura senza cuciture sul cavallo per un maggiore comfort del ciclista. Taglie 28-40.

Giubbotto Alpinestars Nevada Thermal



Il giubbotto strong>Alpinestars Nevada Thermal da All Mountain/Enduro è progettato per tenere al caldo i ciclisti con tempo freddo. La sua struttura a triplo strato infatti garantisce eccellenti livelli di isolamento termico, mentre i pannelli elastici sotto le ascelle offrono una vestibilità perfetta, lasciando comunque grande libertà di movimento, sia sulla bicicletta che a terra. Il giubbotto è dotato di maniche pre-curvate per garantire al ciclista il massimo comfort. Completano la dotazione, 2 tasche laterali con chiusura zip e 1 tasca sul petto con cerniera. Infine, il giubbotto è progettato per essere indossato con uno zaino, è allungato sulla schiena ed ha il cordino di regolazione dell’ampiezza della vita antishock. Taglie S-2XL.

Pantaloni Alpinestars Nevada

I Pantaloni Alpinestars Nevada completano la giacca Nevada Thermal. Grazie alla loro struttura a guscio traspirante, leggermente isolata, completa di trattamento idrorepellente, questi pantaloni offrono prestazioni eccellenti in condizioni di freddo-umido, mentre il cavallo senza cuciture e i canali di aerazione posizionati in modo strategico garantiscono al ciclista un ottimo comfort. La dotazione è completa di tasca laterale con chiusura zip, cinturino in tessuto tecnico a strappo per la regolazione ampiezza vita e la chiusura anteriore. Taglie 28-40.

