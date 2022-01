Con un prezzo inferiore ai 1.000 euro potrete salire in sella ad una e-MTB.

Sono disponibili sul mercato diverse Mountain Bike elettriche a pedalata assistita che consentono di divertirsi spendendo poco. Tuttavia abbiamo fatto una ricerca per scoprire quali siano sono le più economiche sul mercato.

Le proposte che trovate di seguito sono disponibili ad un prezzo inferiore ai 1000 euro su Amazon Prime e Decathlon. Vi ricordiamo i migliori caschi da E-Bike del mese.

F.lli Schiano E-Mercury MTB elettrica da 29″

E-Mercury di F.lli Schiano ha il telaio in alluminio equipaggiata da un potente motore posteriore ANANDA M145CD da 250W che offre una lunga durata ed alte prestazioni e che può raggiungere una velocità massima assistita fino a 25 km/h. La batteria al litio è GREENWAY da 36V 417,6Wh integrata nel telaio. Il cambio è Shimano Altus M310 che ti permette di selezionare facilmente 24 velocità per ogni tipo di strada da percorrere. Completano la dotazione i freni a disco idraulici Promax DSK-920M e pneumatici Schwalbe RAPID ROB 57-622 (29×2.25).

La F.lli Schiano E-Mercury è disponibile su Amazon Prime.

Nilox X6 e-Mtb Unisex

La Nilox X6 (prodotta dalla società brianzola leader in prodotti per la mobilità urbana, action cam e informatica) è una e-bike unisex con telaio in alluminio e ruote da 27.5″ x 2.10″ (pneumatici Kenda). Tuttavia è dotata di un motore bafang 36v 250w brushless nel mozzo della ruota posteriore.

La batteria da Samsung removibile da 36v (11,6 Ah) a celle di lithium assicura 80 km di autonomia con una singola ricarica. Completano la dotazione il display LCD, il cambio Shimano a 21 velocità e freni a disco tektro. La e-mtb Nilox X6 è disponibile su Amazon Prime ad un prezzo inferiore ai 1000 euro. Disponibile in leggere sovraprezzo la versione National Geographic.

Vivi Winice e-mtb da 26″

Sempre da Amazon Prime segnaliamo la Mountain Bike elettrica Vivi Winice con teleio in alluminio. Il motore è brushless da 250W, montato sulla ruota posteriore. La ricarica rapida richiede solo 4-6 ore. La batteria removibile 36V 8AH garantisce da 35-40 km (modalità E-Bike) a 70-80 km (modalità assistita) di autonomia. La trasmissione è Shimano a 21 rapporti. Competitivo il prezzo, è vendita su Amazon con spedizione Prime. E’ disponibile anche la versione da 27.5″.

LANKELEISI RS600 700C e-Mtb da 26″

Bici elettrica a pedalata assistita con telaio in alluminio e batteria removibile da 720Wh. Tempo di ricarica della batteria 4-6 ore. Tre le modalità di utilizzo della E-Bike: Pedal Assist Mode, il motore vi assisterà con una moderata quantità di energia durante la pedalata; modalità elettrica; modalità manuale, senza assistenza. Disponibile su Amazon con spedizione Prime.

Rockrider E-ST 100 da 27.5″

Sul sito decathlon.it e nei negozi trovate la Rockrider E-ST 100 da 27.5″, una mountain bike a pedalata assistita con telaio in alluminio. Il motore è da 250W di potenza e 42Nm di coppia. La batteria da 380Wh garantisce 2h15 di autonomia.

Accessori per Mountain Bike

