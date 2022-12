Bici elettrica Wowcat C1: se parte del vostro viaggio da e per l’ufficio prevede di salire su un treno o su un autobus, un’ebike pieghevole può aiutarvi a rendere il resto del tragitto molto meno faticoso. La startup Wowcat presenta il nuovo C1, la bici elettrica pieghevole realizzata in una fibra di carbonio resistente e leggera, che contribuisce a un peso totale di appena 17,4 kg.

Bici elettrica Wowcat C1: il video

La nuova e-bike è alimentata da un motore da 250 W o 350 W con rilevamento della coppia che fornisce pedalata assistita su sette livelli fino a 25 km/h, con cambio meccanico Shimano Tourney a 7 velocità.

Inoltre, la bici C1 ha una batteria nel reggisella che vanta un’autonomia massima di 120 km di pedalata assistita per carica. Gli utenti possono controllare lo stato dell’e-bike e le informazioni sul display a colori da 3,5 pollici posizionato al centro del manubrio.

L’e-bike monta ruote da 20 pollici avvolte in pneumatici larghi 2,3 pollici, freni a disco e dispone di un illuminazione a Led integrata sia anteriore che posteriore. Wowcat si ripiega per il trasporto tra una corsa e l’altra in circa 10 secondi.

Wowcat C1 è attualmente su Indiegogo a $ 799 per il modello da 250 W e $ 999 per la variante da 350 W. Si applicano le solite cautele del crowdfunding, ma se tutto va secondo i piani con il resto della campagna già finanziata, si stima che la spedizione inizino a febbraio 2023.

