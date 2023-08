Glashütte Senator Chronometer: il nuovo volto della precisione

Il nuovo Glashütte Senator Chronometer rivela la sua straordinaria precisione con un nuovo abbinamento di colori, che ricorda la schiuma delle onde dell’oceano: la lucentezza dell’argento incontra infatti il blu intenso.

Come i suoi storici predecessori, anche questo modello offre un’eccezionale precisione meccanica abbinata a un design pulito che garantisce una leggibilità ottimale. Il Senator Chronometer è l’erede contemporaneo dei famosi orologi di precisione prodotti nella sua città natale: il volto più nuovo di una lunga tradizione, inconfondibilmente Made in Glashütte e chiaramente “original”.

Glashütte Senator Chronometer: caratteristiche

La collezione Senator è parte integrante dell’offerta di Glashütte Original e presenta sofisticati orologi, espressione della più raffinata tecnica di precisione tedesca, coniugando la complessità meccanica ad elementi tradizionali e a un design elegante, senza tempo.

La nuova versione del Senator Chronometer aggiunge una nuova sfaccettatura a questa collezione: fresco ed elegante, in argento e blu, rispetta la tradizione, soddisfacendo al contempo le specifiche moderne. Il quadrante e i componenti del movimento, a carica manuale, sono argentati a mano con la tecnica “per frizione”.

In questo complesso processo, una miscela di fine polvere d’argento, sale e acqua viene sfregata a mano sulla superficie, dando vita a una fine texture scintillante. Tali elementi sono poi sottoposti a bagno galvanico che conferisce loro una speciale tonalità di grigio. Il design è completato da indici applicati e sfere lucide azzurrate.

I colori argento e blu del quadrante sono il punto di partenza per lo sviluppo degli altri aspetti dell’orologio. La cassa da 42 mm è realizzata in oro bianco, meticolosamente lucidato e satinato a mano. I vetri zaffiro, su quadrante e fondello, offrono la vista ottimale anche di tutti i minimi particolari. Gli indicatori dell’orologio sono sistemati sul quadrante in modo particolarmente funzionale e armonioso: oltre alle sfere centrali di ore e minuti, ci sono i piccoli secondi con il loro quadrante leggermente incassato, ad ore 6.

Sono inoltre presenti la caratteristica Data panoramica della Manifattura, ad ore 3, un indicatore della riserva di carica e un sobrio dispositivo giorno/notte, proprio sotto le ore 12: tra le 6 si sera e le 6 del mattino si colora di nero. Un cinturino in alligatore della Louisiana di colore blu scuro, dotato di una fibbia deployante in oro bianco, completa l’aspetto elegante di questo orologio.

Glashütte Senator Chronometer: il calibro

Il movimento di Manifattura all’interno del Senator Chronometer, che ne assicura l’eccezionale precisione di marcia, è il calibro 58-08 a carica manuale. Funziona ad una frequenza di 28.800 alternanze all’ora e ha una durata di carica di 44 ore e 40 minuti. È, inoltre, dotato di un raffinato meccanismo di arresto secondi e riposizionamento minuti: quando si estrae la corona, l’indicazione dell’ora si ferma e la lancetta dei secondi torna a ore 12, mentre quella dei minuti si posiziona sull’indice più vicino.

Quando si regola l’ora, la sfera dei minuti si sposta con uno scatto da un indice dei minuti al successivo emettendo un clic udibile e garantendo così la costante sincronia tra minuti e secondi e consentendo di regolare l’ora con la più alta precisione.

Il calibro a carica manuale 58-08 è anche bello da vedere. Attraverso il fondello in vetro zaffiro si possono, infatti, facilmente riconoscere i classici e raffinati elementi dell’arte orologiera di Glashütte: la caratteristica platina a tre quarti, i castoni in oro avvitati e il ponte del bilanciere inciso a mano.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.