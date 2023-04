BMW occhiali da sole 2023: le nuove collezioni eyewear

BMW occhiali da sole 2023: il leader mondiale dell’industria automobilistica e motociclistica trasferisce nelle nuove collezioni eyewear lo spirito pioneristico e l’eccellenza che ne garantiscono da sempre il successo e la fedeltà di chi ama il brand. La collezione di occhiali BMW traduce il fascino del marchio in soluzioni tecniche innovative con un’estetica moderna.

I modelli sono ispirati a concetti che reinterpretano sulle montature da sole gli elementi distintivi delle diverse serie BMW di auto. La collezione presenta dettagli esclusivi che richiamano su aste e profili il design dei fari, le forme eleganti dei parafanghi e le sagome sofisticate dei frontali dei modelli della casa bavarese.

Sagome dai profili ricercati, inserti in metallo e spoiler laterali, sono i nuovi elementi che impreziosiscono le montature da sole, che su alcuni modelli offrono lenti Hi-Contrast, perfette per la guida grazie a una protezione dall’abbagliamento e alla nitidezza con cui consentono di leggere gli schermi LCD all’interno dell’abitacolo.

La linea BMW M Motorsport, ispirata al mondo delle corse, presenta modelli dal design giovane e grintoso. Montature dallo spirito sportivo con linee dinamiche e grande attenzione ai dettagli. Gli occhiali, identificati dalle iconiche e colorate racing stripes della serie BMW M Motorsport, sono valorizzati da una nuova progettazione del packaging e degli astucci, realizzati interamente con materiali riciclati.

BMW occhiali da sole 2023: la nuova collezione

Spicca nella nuova collezione la montatura all’avanguardia in alluminio con dettaglio iconico sulle aste ispirato alle prese d’aria delle auto BMW. Il modello è dotato di naselli in gomma per una migliore vestibilità e di lenti bio a contrasto ad alta definizione.

Sofisticata la montatura squadrata con doppio ponte e frontale in alluminio affiancato da aste in acetato. L’elemento in metallo dal design “a freccia”, inserito sulle aste, si ispira ai dettagli della BMW Serie 3. Si ispira invece al design dei dettagli della Serie 7, la montatura distintiva con eleganti spoiler laterali e un raffinato inserto in metallo con il logo BMW sulle aste. Questo modello è disponibile anche con lenti polarizzate.

Elegante la forma pilot caratterizzata da una montatura in metallo ultrasottile e leggera, arricchita da una preziosa cerniera e da un inserto con logo sulle aste, ispirato alla BMW Serie 5. Il modello è disponibile anche con lenti polarizzate.

BMW M Motorsport: la nuova collezione sole

Giovane e sportiva la nuova montatura avvolgente con frontale rettangolare e spoiler laterali. Le aste sono caratterizzate dal logo BMW M Motorsport e da dettagli in gomma sui terminali. Il modello è disponibile con lenti polarizzate in diverse cromie. Easy-to-wear il modello con aste dritte che richiamano il design delle vetture da competizione BMW M Motorsport.

La montatura in iniettato presenta un frontale squadrato e un colorato dettaglio in gomma sui terminali. Alcune varianti colore sono disponibili con lenti polarizzate ed infine la montatura in metallo dalla silhouette di ispirazione anni ’90. Modello di grande comfort con aste ultra-slim e terminali in iniettato, siglati dall’elegante logo BMW M Motorsport. Disponibile con lenti polarizzate.

