Le auto elettriche più potenti disponibili sul mercato nel 2023 rappresentano un’importante evoluzione del settore delle quattro ruote: offrono infatti potenza, velocità, prestazioni e, allo stesso tempo, una guida al 100% sostenibile. L’industria automobilistica, lo sappiamo, sta vivendo una rivoluzione, con l’avvento delle auto elettriche che stanno sempre più prendendo il posto delle vetture tradizionali. Anche quando si parla di performance di altissimo livello.

Dopo avervi illustrato le migliori auto elettriche sul mercato, in questo articolo esploreremo le 10 auto elettriche più potenti che potrete acquistare nel 2023, con un’analisi dettagliata delle loro specifiche tecniche.

Le auto elettriche più potenti

Tesla Model 3 Performance

Partiamo dalla Tesla Model 3 Performance: anche la creatura meno estrema di Elon Musk ha la sua versione più potente, con 513 Cv, e uno scatto bruciante, 0-100 km/h in 3,3 secondi. La batteria della Long Range ha una capacità di 75 kWh e garantisce un’autonomia di 602 km. Prezzo da 59.990 euro.

Kia EV6 GT

Continuiamo la nostra carrellata con la Kia EV6 GT, la Kia più potente di sempre prodotta in serie con i suoi 585 Cv. Le linee sportive nascondono una batteria da 77,4 kWh, in grado di assicurare alla EV6 GT un’autonomia fino a 424 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,5 secondi. Prezzo da 74.950 euro.

Audi RS e-tron GT

Non poteva mancare Audi nella nostra classifica delle auto elettriche più potenti del 2023. La Casa di Ingolstadt è presente con la Audi RS e-tron GT quattro, equipaggiata con due motori elettrici in grado di assicurare fino a 646 Cv di potenza e 3,3 secondi per passare da 0 a 100 km/h. La batteria da 93 kWh, dei quali effettivamente utilizzabili 85, assicura un’autonomia di 472 km. Prezzo da 155.350 euro.

Mercedes EQE AMG

Il marchio AMG è da sempre sinonimo di potenza e la Mercedes EQE AMG non smentisce la fama, confermandosi una delle auto elettriche più potenti del 2023. Il powertrain è costituito da due motori elettrici, con potenze che sulla EQE 53 4Matic+ arrivano a 687 Cv, alimentati da una grande batteria da 90,6 kWh. L’autonomia dichiarata arriva fino a 533 km e lo scatto 0-100 avviene in 3,3 secondi. Prezzo da 120.438 euro.

Porsche Taycan Turbo S

La Porsche Taycan Turbo S, a livello di potenza, non ha nulla da invidiare alle sorelle ad alimentazione tradizionale: fino a 761 Cv di potenza e prestazioni che parlano di soli 2,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h. La batteria da 79,2 kWh garantisce un’autonomia fino a 416 km. Prezzo da 206.611 euro.

Lucid Air Grand Touring

Tra i nuovi brand in arrivo in Europa c’è Lucid, che sbarcherà nel nostro Paese con la Lucid Air. La Lucid Air Grand Touring sarà la top di gamma, con una potenza di 831 Cv e un’autonomia dichiarata tra i 783 e gli 839 km. Lo scatto da fermo a 100 km/h avviene in 3 secondi. I prezzi non sono ancora ufficiali ma sulla base di quelli americani si parla di una base di partenza da 131.000 euro.

Lotus Eletre R

Il suo arrivo è previsto nell’estate del 2023, ma la Lotus Eletre R ha già fatto parlare di sé per la sua potenza: 918 Cv, assicurata da due motori elettrici. La batteria da 112 kWh garantisce un’autonomia di 490 km, mentre occorrono 2,95 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Prezzo da 154.890 euro.

Tesla Model X Plaid

La Tesla Model X Plaid è caratterizzata da ben tre motori ad alte prestazioni, alimentati da una batteria da 100 kWh, che assicurano una potenza di 1020 Cv, con un’autonomia di 528 km e 2,6 secondi per lo scatto 0-100. Prezzo da 144.990 euro.

Tesla Model S Plaid

Stesso powertrain e potenza per la Tesla Model S Plaid, che rispetto alla sorella migliora prestazioni e autonomia, beneficiando di una carrozzeria più leggera e aerodinamica: 2,1 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 600 km con una sola carica. Prezzo da 140.990 euro.

Rimac Nevera

La regina delle auto elettriche più potenti del 2023 è la Rimac Nevera, una vera supercar prodotta in edizione limitata e nota per essere la vettura a zero emissioni più veloce al mondo, con 412 km/h raggiunti sul circuito tedesco di Papenburg.

La batteria da 120 kWh assicura un’autonomia di 550 km. La potenza è “fuori classifica”, 1914 Cv e 1,97 secondi per “bruciare” lo scatto da 0 a 100 km/h. Anche il prezzo è decisamente “fuori classifica”: si parte da 2 milioni di euro!

