Paura a bordo sul Boeing che in decollo fa scintille e perde detriti

Momenti di paura si sono vissuti a bordo di un Boeing 777 della United Airlines, quando durante il decollo dall’aeroporto di New York Newark Liberty (EWR) per San Paolo del Brasile (GRU) si sono verificate scintille e perdite di detriti. Ovviamente quanto accaduto ha causato apprensione sia tra i passeggeri a bordo sia tra coloro che osservavano il decollo dall’aeroporto.

L’incidente si è verificato durante la fase di salita dell’aereo, ma nonostante ciò l’aereo ha proseguito l’operazione e ha successivamente intrapreso una traiettoria di attesa sopra l’Oceano Atlantico. Dopo questo periodo, il Boeing ha effettuato l’avvicinamento all’aeroporto di Newark, dove ha completato un atterraggio sicuro dopo un’ora e mezza di volo.

Sappiamo che l’aereo in questione è Boeing 777-200 con matricola N787UA. Non è chiaro da quale parte dell’aereo siano partite le scintille e i detriti. Come possiamo vedere, l’incidente è stato filmato da un osservatore che ha assistito all’evento a terra.

Nel video, l’aereo emette scintille ed è visibile anche la caduta a terra di detriti. Sulla base del video, è difficile dire se le scintille provenissero da un motore o da un’altra parte dell’aereo.

United Airlines ha poi annunciato che i 256 passeggeri a bordo sono stati dirottati su altri aerei. Ha inoltre dichiarato che i meccanici dell’aereo hanno riscontrato un problema alla pompa idraulica. Un portavoce della linea aerea americana ha dichiarato che:

Dopo che il nostro aereo ha avuto un problema meccanico poco dopo il decollo, è rimasto in aria per consumare parte del carburante e poi è atterrato in sicurezza. I passeggeri sono stati sbarcati al gate e successivamente imbarcati su un altro volo.

La Federal Aviation Administration ha avviato un’indagine per stabilire le cause esatte dell’incidente.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.