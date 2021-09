1 di 22: Auto più vendute 2021

Le auto più vendute in Italia ad agosto 2021 rispecchiano l’andamento economico del momento, con la Fiat Panda che rimane in vetta alle classifiche staccando le altre vetture con cifre siderali. Per dare l’idea, tra Panda e la Fiat 500, in seconda posizione, ci sono ben 45.000 unità vendute di differenza.

Al momento nel 2021 le prime tre posizioni vedono da Panda, Fiat 500, Lancia Ypsilon. Tre grandi classici, che però sono tallonati dalla sorpresa dell’anno. Al quarto posto c’è infatti Totoya Yaris, che abbiamo provato in tempi non sospetti in un bel test drive. Quinto e sesto posto per Fiat 500X, e Jeep Renegade, mentre più staccate troviamo Ford Puma e Citroen C3.

Se gli ecobonus hanno dato fiato al mercato, c’è da dire che l’incertezza causata da regolamenti comunali assurdi quanto ingiusti, hanno fatto propendere in molti per lo slittamento dell’acquisto. Se dal punto di vista della pandemia sembra possibile intravedere la luce in fondo al tunnel, il rinnovo degli incentivi può far tornare a sorridere case automobilistiche e concessionari.

In questo articolo vogliamo comunque presentare tutti i numeri del mercato auto relativamente ai singoli modelli, quindi non solo il cumulato dell’anno in corso, ma anche l’andamento della classifica durante i mesi dell’anno.

Riprendiamo allora la rubrica inaugurata lo scorso anno e che contiene tutto lo storico del 2020, andando ad aggiungere quelli del 2021.

Le auto più vendute nel 2021

Ecco l’elenco completo, secondo i dati forniti da UNRAE, con il totale delle immatricolazioni avvenute tra Gennaio e Agosto 2021. Nei primi 10 posti ci sono sei modelli Stellantis: Fiat Panda, Fiat 500, Lancia Ypsilon, Fiat 500X, Jeep Renegade e Citroen C3. Come accennato bellissima sopresa per Toyota Yaris al quarto posto e Ford Puma al settimo.

n. MARCA MODELLO Totale 2021 1 FIAT PANDA 78,259 2 FIAT 500 33,169 3 LANCIA YPSILON 32,353 4 TOYOTA YARIS 27,949 5 FIAT 500X 27,155 6 JEEP RENEGADE 26,572 7 FORD PUMA 24,423 8 CITROEN C3 22,876 9 VOLKSWAGEN T-ROC 21,158 10 DACIA SANDERO 20,399 11 JEEP COMPASS 20,205 12 OPEL CORSA 20,172 13 RENAULT CAPTUR 19,280 14 PEUGEOT 2008 19,234 15 RENAULT CLIO 18,384 16 PEUGEOT 208 17,981 17 VOLKSWAGEN T-CROSS 17,232 18 DACIA DUSTER 17,076 19 PEUGEOT 3008 15,794 20 VOLKSWAGEN POLO 14,280 21 VOLKSWAGEN TIGUAN 13,511 22 FIAT 500L 12,969 23 FIAT TIPO 12,924 24 FORD FIESTA 12,227 25 VOLKSWAGEN GOLF 11,627 26 TOYOTA AYGO 11,250 27 CITROEN C3 AIRCROSS 11,158 28 SUZUKI IGNIS 10,728 29 OPEL CROSSLAND X 10,639 30 AUDI Q3 10,412 31 HYUNDAI TUCSON 10,412 32 FORD KUGA 9,969 33 SUZUKI SWIFT 9,893 34 BMW X1 9,274 35 HYUNDAI I10 9,104 36 KIA PICANTO 9,068 37 BMW SERIE 1 9,041 38 VOLVO XC40 8,979 39 TOYOTA C-HR 8,839 40 AUDI A3 8,404 41 MERCEDES CLASSE A 8,227 42 NISSAN QASHQAI 7,501 43 CITROEN C1 7,100 44 VOLKSWAGEN UP! 7,058 45 KIA SPORTAGE 6,944 46 FORD ECOSPORT 6,824 47 MINI COUNTRYMAN 6,664 48 SEAT ARONA 6,597 49 SKODA KAMIQ 6,280 50 TOYOTA RAV4 6,012

Nelle prossime pagine lo storico del 2020 e del 2021 con i parziali mese per mese da Gennaio 2020.