L’Excalibur Titanium Monotourbillon di Roger Dubuis è il nuovo capolavoro, presentato in edizione limitata, ideale per gli intenditori di orologi che cercano un pezzo esclusivo e di grande impatto visivo.

Roger Dubuis Excalibur Titanium Monotourbillon è il nuovo segnatempo dal design minimalista ma carismatico, che incarna l’essenza del motto “less is more”. L’orologio, realizzato con materiali di alta qualità, combina comfort, leggerezza e durabilità.

L’Excalibur Titanium Monotourbillon monta il calibro RD512SQ di cui si possono ammirare molti dei dettagli esclusivi che contraddistinguono la Maison. In primo luogo, il posizionamento del Monotourbillon alle ore 7. Caratteristica distintiva del design di Roger Dubuis, il movimento è accuratamente realizzato da orologiai esperti nell’ambito della manifattura integrata.

Come ogni declinazione di questa complicazione di Roger Dubuis, il calibro RD512SQ si distingue anche per la costruzione della gabbia del tourbillon volante, realizzata con 63 componenti, e con una gabbia inferiore in titanio leggero e un ponte superiore ispirato alla croce celtica. Il posizionamento laterale senza ponte superiore di supporto rappresenta, per gli orologiai, una complessa sfida in termini di stabilità e, prima di ogni altra cosa, conferisce al tourbillon un piacevole aspetto di grande impatto estetico.

Ma la caratteristica più affascinante del calibro è decisamente la sua purezza. Esibendo il Monotourbillon entro un perimetro scheletrato, completo di elemento astrale, Roger Dubuis ha saputo combinare una squisita funzionalità con un’estetica sobria ed essenziale. Un risultato decisamente non facile da conseguire ma che, senza dubbio, colpisce e cattura ogni sguardo. Oltre alle 72 ore di riserva di carica, il marchio Poinçon de Genève certifica non solo la provenienza e l’affidabilità del segnatempo, ma anche la qualità della manifattura, laddove ogni componente del calibro è stato decorato a mano con 16 diversi tipi di finiture pregiate.

Oltre alla sua straordinaria leggerezza e robustezza, grazie all’uso del titanio grado 5, l’Excalibur Titanium Monotourbillon è progettato per adattarsi a ogni occasione. L’Excalibur Titanium Monotourbillon è disponibile in una serie limitata di solo 28 esemplari, enfatizzando ulteriormente la sua esclusività. Questo segnatempo è pensato per coloro che desiderano distinguersi, accompagnando i momenti più significativi della loro vita con stile e precisione.

Fonte Roger Dubuis

Copyright Image: Sinergon LTD