1000 Miglia Borsalino 2023: il brand è partner ufficiale della 41 edizione e seguirà la competizione per auto d’epoca alternando a bordo della sua Talent Car prestigiosi ospiti: Rosa Chemical, Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi, Anthony Delon, Paul Belmondo, Cristina Parodi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

1000 Miglia Borsalino 2023: il video

La corsa più bella del mondo, giunta alla 41ª edizione, è in programma dal 13 al 17 Giugno 2023. Le straordinarie vetture d’epoca saranno accompagnate lungo tutto il percorso di gara dalla Talent Car Borsalino, che alternerà a bordo prestigiosi ospiti e svelerà la nuova collezione di accessori Borsalino X 1000 Miglia. Venerdì 16 giugno, quarta giornata di gara, 1000 Miglia celebrerà il legame speciale con Borsalino con una straordinaria sosta ad Alessandria, sede della manifattura di cappelli dal 1857.

Borsalino X 1000 Miglia è la collezione di accessori che Borsalino dedica alla 41 edizione della leggendaria competizione per auto d’epoca. La Special Edition è composta da un Panama Quito in paglia intrecciata a mano simbolo della raffinata eleganza estiva Borsalino, un berretto da baseball in cotone a sei spicchi perfetto per essere indossato a bordo di una cabriolet e guanti da guida a mezze dita in pelle e tessuto crochet dedicati agli amanti della velocità.

La collezione viene proposta in vendita esclusiva nella temporary boutique Borsalino presso il Villaggio 1000 Miglia in piazza della Vittoria a Brescia, nei flagship store della Casa di Alessandria e in una selezione di fashion store internazionali.

1000 Miglia Borsalino 2023: il calendario della Talent Car Borsalino per la 41 edizione

Giorno 1 – Martedì 13 Giugno 2023 Brescia-Cervia/Milano Marittima con Rosa Chemical.

Giorno 2 – Mercoledì 14 Giugno 2023 Cervia/Milano Marittima-Roma con Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi

Giorno 3 – Giovedì 15 Giugno 2023 Roma-Parma con Anthony Delon e l’ex pilota Paul Belmondo

Giorno 4 – Venerdì 16 Giugno 2023 Parma-Milano con Cristina Parodi

Giorno 5 – Sabato 17 Giugno 2023 Milano-Brescia con Teresa Langella e Andrea Dal Corso

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.