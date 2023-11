BYD Milano Duomo: il nuovo showroom con protagonista la Seal

BYD Milano Duomo: insieme ad Autotorino, la casa automobilistica cinese ha inaugurato il suo nuovo showroom con una vista mozzafiato sul Duomo. La serata inaugurale, che ha unito mobilità e sostenibilità, è stata arricchita da un’esperienza gastronomica d’eccezione.

Il catering è stato curato dal rinomato ristorante stellato Michelin “Il Luogo” di Aimo e Nadia e dall’azienda agrituristica La Fiorida, celebre non solo per la sua stella Michelin ma anche per la stella verde, riconoscimento assegnato ai ristoranti con un forte impegno etico verso l’ambiente. Gli ospiti sono stati deliziati anche dalla performance live della violinista Elsa Martignoni.

In occasione dell’evento è stata presentata in anteprima il nuovo modello “Seal” della gamma BYD. Questa berlina sportiva totalmente elettrica, è un connubio di eleganza e sportività. Con il suo design accattivante, Seal rappresenta la visione di BYD per un futuro della mobilità sostenibile, dinamico e accessibile.

La Seal è dotata di fari a doppia U sfalsati che offrono un’ottima illuminazione, migliorando la sicurezza. La console centrale include un touchscreen multimediale da 15,6 pollici ruotabile, che si adatta perfettamente alle esigenze dell’utente. Un tetto panoramico amplifica il senso di apertura e connessione con l’ambiente esterno, mentre il sistema audio Dynaudio Premium Sound con 12 altoparlanti promette un’esperienza acustica immersiva​​.

Per un comfort ottimale, la Seal offre sedili sportivi ergonomici, riscaldati e regolabili elettricamente. Il bagagliaio ha una capacità da 402 litri e ulteriori 53 litri di spazio nel cofano​​. Dal punto di vista delle prestazioni, la Seal è dotata di un motore elettrico ad alte prestazioni da 390 kW, può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. La tecnologia iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) migliora significativamente la sicurezza e il comfort di guida, riducendo efficacemente lo slittamento e sfruttando al meglio la potenza del veicolo​​.

La SEAL è alimentata dalla Blade Battery di BYD, una delle batterie per auto elettriche più sicure al mondo. Questa batteria ha superato test estremi, come il “Nail penetration test”, senza emettere fumo o fuoco, dimostrando una notevole sicurezza e resistenza​​.

