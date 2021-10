Le caratteristiche e la dotazione della Lancia Ypsilon GPL con motore 1.2 da 69 CV

Chic ed ecologica, grazie a motori sempre efficienti. Lancia Ypsilon GPL è la versione della piccola torinese con motore bi-fuel benzina/GPL, che a un prezzo contenuto promette consumi altrettanto contenuti, e bassi costi di manutenzione, con il vantaggio di avere gli stessi eco-incentivi statali e regionali che riguardano anche la variante Mild Hybrid.

Il motore della Lancia Ypsilon GPL

Caratterizzata dal badge EcoChic, come la versione microibrida, la Lancia Ypsilon GPL monta un motore 1.2 da 69 CV, con un consumo medio di 5,7 litri ogni 100 km.

Il prezzo di listino in allestimento Silver, sempre con 5 porte e 5 posti, è di 16.950 euro, al netto di incentivi e promozioni per le auto a gpl 2021. Il più ricco allestimento Gold, invece, ha un costo di 18.400 euro, sempre al netto di incentivi e promozioni. Il motore è abbinato unicamente a un cambio manuale a 5 marce.

La dotazione

Piuttosto ricca è la dotazione della Lancia Ypsilon GPL EcoChic Silver, che include:

Radio con comandi al volante;

Clima manuale;

Cerchi in acciaio da 15 pollici con copricerchi in nero opaco;

Fari con DRL LED.

La top di gamma Gold, invece, aggiunge:

Display Touch da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto;

Volante e cuffia del cambio in pelle;

Cerchi in lega Style da 15 pollici;

Fari fendinebbia.

