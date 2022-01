Tariffa speciale volo diretto Milano NewYork La Compagnie Business Class

Tariffa speciale per voli diretti da Milano a New York a partire da 2200 euro a/r per due persone con La Compagnie 100% Smart Business Class.

La Compagnie lancia una tariffa speciale per voli diretti da Milano a New York a partire da 2.200 euro a/r per due persone. in business class. La tariffa è prenotabile dal 1 al 14 febbraio sul sito di La Compagnie 100% Smart Business Class, in occasione di San Valentino ma riguarda tutti i voli del 2022.

Come anticipato, il volo inaugurale di La Compagnie sarà il 15 aprile 2022, quando da Milano Malpensa decollerà il primo volo A321neo della compagnia francese, allestito totalmente in classe business. Questo Airbus è dotato di cabine configurate in 2 x 2 posti e dispone di soli 76 posti dove la normale disposizione in economy potrebbe raggiungere i 230 posti, offrendo così un ampio spazio ad ogni passeggero e la possibilità di dormire comodamente a bordo, grazie ai sedili Rockwell Collins reclinabili in letti perfettamente orizzontali.

































Saranno ben cinque i voli settimanali che collegheranno l’aeroporto di Milano Malpensa (MXP) all’aeroporto internazionale di Newark (EWR). Dopo Parigi e Nizza, la linea area francese amplia così l’offerta europea a quattordici voli a settimana verso la Grande Mela: 7 voli settimanali da Parigi, 2 da Nizza e 5 da Milano.

Da notare che tutti i biglietti La Compagnie sono ora prenotabili al 100% Flex, quindi modificabili senza alcun costo, fino a 24 ore prima della partenza. Le date del viaggio delle tariffe promo sono soggette a disponibilità e tutte le tasse e le spese imposte dal vettore sono incluse nella tariffa. La Compagnie include gratuitamente due bagagli registrati per passeggero da 32 kg ciascuno, facilitando gli sportivi a viaggiare con la propria attrezzatura.

