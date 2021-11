La Compagnie lancia il Milano New York solo business class

Mentre la neonata ITA abbandona Milano Malpensa, ecco che arriva una linea area che offre solo posti business. Qualcuno aveva scritto che la mossa di ITA avrebbe lasciato il mercato più redditizio nelle mani dei concorrenti. Ed è proprio così. Diamo allora il benvenuto a “La Compagnie” che arriva in Italia con una tratta diretta da Milano Malpensa a New York Newwark.

A partire dal 15 aprile 2022, saranno ben cinque i voli settimanali che collegheranno l’aeroporto di Milano Malpensa (MXP) all’aeroporto internazionale di Newark (EWR). Dopo Parigi e Nizza, la compagnia francese amplia così l’offerta europea a quindici voli a settimana verso la Grande Mela (7 voli settimanali da Parigi, 3 da Nizza e 5 da Milano).

































Possibile? La dirigenza della linea aerea ritiene che la formula 100% business class si adatti bene alle aspettative di una clientela italiana trendy, creativa e di successo che desidera volare a New York per affari o per piacere.

Una scommessa che arriva da lontano

Diciamo allora che non si tratta di un esperimento estemporaneo. Fondata nel 2014 da professionisti dell’aviazione ed imprenditori ambiziosi, La Compagnie reinventa da subito l’esperienza transatlantica di volo offrendo biglietti in classe business a tutti i 76 passeggeri dei nuovi A321neo di Airbus, a tariffe competitive senza rinunciare alla qualità dei servizi di bordo e di terra.

Ai recenti “Travel + Leisure World’s Best Awards 2021” La Compagnie è stata inserita come quinta migliore compagnia aerea internazionale, grazie al comfort della cabina, al servizio, al catering e il rapporto qualità-prezzo.

Nell’aprile 2019, La Compagnie è diventata la prima compagnia aerea francese ad operare l’Airbus A321neo: più efficiente, meno rumoroso e più sostenibile. Dotato di una cabina spaziosa in configurazione 2 per 2 con 76 posti completamenti reclinabili, il nuovo aeromobile offre un sistema di intrattenimento all’avanguardia grazie al sistema Rave di nuova generazione di Zodiac Inflight Innovations visualizzato sul nuovissimo schermo a 15’7 pollici.

Auricolari con cancellazione del rumore sono inoltre offerti ai passeggeri per un miglioramento del suono di film e musica. Inoltre, la compagnia aerea offre il Wi-Fi illimitato ad alta velocità fornito da Viasat Inc. per usufruire dell’accesso ad Internet durante tutta l’esperienza di volo.

Al centro del servizio in business non manca l’offerta culinaria gourmet con lo Chef Christophe. Chef Langrée cura i menù con prodotti stagionali per offrire sempre nuove esperienze panche per i palati più esigenti. Presto alcune eccellenze italiane saranno inserite nei voli in partenza da Milano.

La lounge è sempre compresa

Per le esperienze di terra, tutti i passeggeri di La Compagnie hanno accesso alla lounge di ogni aeroporto di partenza, in modo che possano lavorare, divertirsi o rilassarsi in maniera ottimale prima del volo. In aggiunta è disponibile un servizio di trasporto personalizzato di qualità, da e per l’aeroporto.

I passeggeri possono ordinare un’ auto con autista al momento della prenotazione o sul proprio spazio personale sul sito Web: un servizio di alta gamma, efficiente e competitivo tra gli aeroporti e le città di Milano, Parigi, Nizza e New York.

I biglietti sono tutti Flex

Per aiutare i clienti a pianificare i propri viaggi con la massima tranquillità, tutti i biglietti La Compagnie sono ora prenotabili al 100% Flex modificabili senza alcun costo fino a 24 ore prima della partenza. Le date del viaggio delle tariffe promo sono soggette a disponibilità e tutte le tasse e le spese imposte dal vettore sono incluse nella tariffa.

La Compagnie include gratuitamente due bagagli registrati per passeggero da 32 Kg ciascuno, facilitando gli sportivi a viaggiare con la propria attrezzatura; per eventuali bagagli aggiuntivi si applicano le tariffe in corso.

I biglietti sono acquistabili dal sito LaCompagnie.com oppure tramite Agenzie di Viaggi.