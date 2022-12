Lancia Ypsilon GPL: allestimenti e prezzi della cittadina per chi punta al risparmio

Chic ed ecologica, grazie a motori sempre efficienti. Lancia Ypsilon GPL è la versione della piccola torinese con motore bi-fuel benzina/GPL, che a un prezzo contenuto promette consumi altrettanto contenuti, e bassi costi di manutenzione, con il vantaggio di avere gli stessi eco-incentivi statali e regionali che riguardano anche la variante Mild Hybrid.

Il motore della Lancia Ypsilon GPL

Caratterizzata dal badge EcoChic, come la versione microibrida, la Lancia Ypsilon GPL monta un motore 1.2 da 69 CV, con un consumo medio di 5,7 litri ogni 100 km.

Il prezzo di listino in allestimento EcoChic, sempre con 5 porte e 5 posti, è di 17.750 euro, al netto di incentivi e promozioni per le auto a gpl. Il motore è abbinato unicamente a un cambio manuale a 5 marce.

La dotazione

Piuttosto ricca è la dotazione della Lancia Ypsilon GPL EcoChic, che include:

Radio 7” Touchscreen con Apple CarPlay e Android Auto Wireless

Rear Camera

Wireless Charger

Cerchi Style da 15”

Fari con DRL LED

Nel momento in cui scriviamo, è valida una promo interessante: Ypsilon 1.2 69 CV ECOCHIC GPL Listino € 20.500 (IPT e contributo PFU esclusi), promo € 17.750, oppure € 15.950 solo con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank.

Es. finanziamento FCA Bank:

Anticipo 3.070,00 €

durata 37 mesi, 36 rate mensili di 189,00 € (incl. spese incasso SEPA €3,50/rata).

Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro 9.209,58 €

Importo Totale del Credito 13.481,55 € (incluso spese istruttoria € 325, bolli € 16, Identicode € 235 e Polizza Pneumatici 25,55 €)

Interessi 2.406,03 €

Importo Totale Dovuto (escluso anticipo) 16.022,58 € – TAN fisso 6,85% – TAEG 9,58%.

Solo in caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo supero 0,05 €/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 45.000 km.

—–

