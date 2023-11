Honda ADV 350 2024 si presenta con quattro nuovi colori che mantengono altissima la desiderabilità dello scooter di media cilindrata che dal suo lancio nel 2022 ha conquistato tanti appassionati di due ruote per il suo look avventuroso, le prestazioni convincenti, l’ottimo comfort e la grande praticità.

L’ADV350 è perfetto per esplorare la città, ma anche per spingersi oltre i suoi confini, perfino su strade sterrate. L’ADV350 si distingue dagli altri scooter grazie all’aspetto grintoso, alla spigolosità delle linee e alla scelta delle colorazioni che accentuano il look off-road. Il punto di riferimento stilistico è senza dubbio l’X-ADV, ma non mancano citazioni al fuoristrada.

Honda ADV 350 2024: caratteristiche

La praticità d’uso viene prima di tutto: il vano sottosella può ospitare due caschi integrali, il vano portaoggetti offre anche una presa di ricarica USB-C e la Smart-Key rende blocco e sblocco delle serrature, oltre che l’avviamento, particolarmente comodi. Il parabrezza è regolabile in altezza su quattro posizioni e il cruscotto con display LCD integra la connettività del sistema RoadSync. Inoltre l’ADV350 è in vendita con Smart-Top Box da 50L (può contenere due caschi integrali) di serie.

Il carattere dinamico dell’ADV350 è valorizzato dall’ampia sezione frontale. La posizione di guida è comoda e naturale mentre il telaio tubolare in acciaio, la forcella motociclistica (con piastra superiore e inferiore) a steli rovesciati da 37 mm e gli ammortizzatori posteriori con serbatoio del gas separato, sono studiati per garantire ottima maneggevolezza, grande stabilità, ed eccellente assorbimento delle asperità.

Il cerchio anteriore in lega leggera da 15 pollici e il cerchio posteriore da 14 pollici montano pneumatici tubeless con battistrada semi‑tassellato da 120/70-15” e 140/70-14”, che garantiscono all’ADV 350 un’aderenza elevata su tutte le superfici. La frenata è affidata al disco singolo da 256 mm all’anteriore e al disco posteriore da 240 mm.

L’accelerazione brillante rende l’ADV350 perfetto per i tragitti urbani, mentre la ripresa sempre pronta assicura il divertimento sui percorsi extraurbani. Il motore monoalbero (SOHC) di 330 cc eSP+ (enhanced Smart Power+) a quattro valvole eroga una potenza massima di 29,2 CV (21,5 kW) e una coppia massima di 31,5 Nm. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) e la funzione di segnalazione della frenata di emergenza (Emergency Stop Signal) sono di serie.

Il motore è omologato EURO5 e i consumi si attestano sui 29,4 km/l (nel ciclo medio WMTC) che, con il serbatoio da 11,7 L di capacità, offrono una potenziale autonomia di oltre 340 km.

Per il 2024 l’ADV350 è disponibile nelle seguenti colorazioni:

Mat Coal Black Metallic

Pearl Falcon Gray

Mat Pearl Cool White

Mat Pearl Pacific Blue

