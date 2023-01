Luna Rossa Prada Pirelli 37 Coppa America: The Woolmark Company e Luna Rossa Prada Pirelli hanno svelato le innovative uniformi tecniche da training in lana Merino che il team indosserà durante gli allenamenti di preparazione alla 37^ America’s Cup. Tornato in qualità di partner tecnico ufficiale del team velico Luna Rossa Prada Pirelli, The Woolmark Company ha lavorato a stretto contatto con il team di sviluppo prodotto di Luna Rossa Prada Pirelli per espandere l’attuale proposta delle divise, includendo abbigliamento ad alte prestazioni per il ciclismo, la corsa e l’allenamento in palestra. Rimangono in lana Merino anche le divise ufficiali off-race e da gara.

Luna Rossa Prada Pirelli 37 Coppa America: il video

Con un focus sulle prestazioni tecniche e l’ulteriore beneficio di proteggere l’oceano, la lana Merino si rivela l’added element – l’elemento aggiunto – per Luna Rossa Prada Pirelli. Le nuove uniformi tecniche da allenamento in lana Merino e sviluppate su misura comprendono t-shirt, felpe con cappuccio, pantaloncini, leggings, una tuta da ciclismo, una giacca impermeabile e una rivoluzionaria giacca a vento ultraleggera.

Quest’ultima, con soli 60 gsm, è resa antivento grazie alla densità della trama mentre la presenza al 55% di lana Merino ne garantisce una traspirabilità superiore. La tuta da ciclismo è stata inoltre appositamente progettata per soddisfare le condizioni impegnative che il team Luna Rossa Prada Pirelli dovrà affrontare. Utilizzando un innovativo tessuto ricco di lana Merino, la tuta interlock offre una migliore regolazione della temperatura e vantaggi di gestione dell’umidità, eccellendo in diverse condizioni meteorologiche e livelli di intensità.

L’originale fibra ad alte prestazioni di lana Merino ha la versatilità per migliorare le performance in tutte le principali attività a terra e in mare aperto. La partnership celebra ancora una volta la lana Merino come l’elemento aggiunto che sblocca maggiori prestazioni sportive, ma anche come un materiale chiave creato e definito dalle forze della natura, messo alla prova finale da questo team velico d’élite.

Con la passione di migliorare la salute degli oceani e ridurre l’impatto ambientale, il team di Luna Rossa Prada Pirelli si rivolge ancora una volta alla lana, lodata per la sua natura biodegradabile e supportata dalla scienza, che dimostra che la fibra non contribuisce all’inquinamento da microplastiche.

Sono molto contento che The Woolmark Company abbia deciso di rinnovare la partnership tecnica accompagnandoci nella nostra sfida verso la 37^America’s Cup, ha detto Max Sirena, skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli. Per un team sportivo del nostro livello indossare capi tecnici di alta qualità significa anche migliorare le prestazioni agonistiche. Dopo aver testato i capi in un’ampia gamma di condizioni durante la scorsa edizione dell’America’s Cup, abbiamo scoperto le proprietà uniche della lana Merino in termini di elasticità, traspirabilità, comfort, isolamento e resistenza all’acqua. Avendo avuto un’ottima esperienza con queste divise, abbiamo colto l’occasione per sviluppare insieme uniformi tecniche da allenamento, sfruttando le caratteristiche di questa fibra naturale che, peraltro, è perfettamente in linea con il nostro stile di vita e la politica di sostenibilità perseguita da Luna Rossa Prada Pirelli.

Luna Rossa Prada Pirelli e The Woolmark Company consolidano il loro impegno congiunto in termini di innovazione, tecnologia e responsabilità sociale rinnovando la loro partnership tecnica, ha dichiarato Lorenzo Bertelli, Marketing Director e Head of Corporate Social Responsibility di Prada Group. La scorsa edizione ha dimostrato come la lana Merino sia il partner perfetto per garantire performance di alta qualità grazie alle sue qualità naturali. Siamo lieti di estendere la presenza di questa fibra 100% naturale anche nelle divise da allenamento, sottolineando ancora una volta l’impegno del team per la salvaguardia degli oceani.

