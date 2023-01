La Milano Fashion Week Uomo si è appena conclusa, i brand di abbigliamento maschile hanno svelato le loro nuove collezioni autunno inverno 2023. Tante le sfilate e le presentazioni a cui abbiamo partecipato. Seguiteci in questo diario fotografico alla scoperta di tutte le novità e delle location più belle di Milano.

Alla scoperta della nuova boutique Louis Vuitton

Piazza San Babila, a due passi dal nuovo spazio Louis Vuitton di via Bagutta, nell’ex Garage Traversi, è diventata il teatro di animazioni, inaspettate in città, che esprimono al meglio l’universo dell’artista giapponese Yayoi Kusama: l’ossessione, l’accumulazione, l’infinito, il colore, la ripetizione dei suoi celebri motivi come i pois e le zucche, che decorano anche la nuova boutique della Maison.

La collezione Brunello Cucinelli Uomo autunno inverno 2023

Si aprono le porte dello showroom milanese di Brunello Cucinelli che svela la collezione maschile per il prossimo autunno inverno 2023 2024.

Timeless Time

Eccoci a Palazzo Reale, nella suggestiva Sala delle Otto Colonne per la mostra fotografica di Vincent Peters, con scatti iconici e senza tempo del fotografo: un percorso fatto di ombre, riflessi e chiaroscuri, in un succedersi di volti noti resi familiari dall’uso della luce.

Eleganza classica e disinvolta: Brioni

La collezione restituisce l’idea del teatro della vita sotto forma di piazza: il palcoscenico per eccellenza della vita sociale italiana, un crocevia di esperienze e stili.

I modelli indossano la collezione Tagliatore

La collezione Tagliatore è sempre più attenta ai codici stilistici e sartoriali della moda maschile, che asseconda i tempi e le esigenze dell’uomo moderno.

Luna Rossa Prada Pirelli x The Woolmark Company

Eccoci all’evento di presentazione di The Woolmark Company e Luna Rossa Prada Pirelli, che hanno svelato le innovative uniformi tecniche da training in lana Merino che il team indosserà durante gli allenamenti di preparazione alla 37 America’s Cup.