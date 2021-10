Louis Moto abbigliamento Rekurv: la nuova linea per giovani motociclisti

Rekurv, la nuova marca audace di Louis Moto.

Louis Moto abbigliamento Rekurv è il nuovo marchio rivolto ai giovani motociclisti e disponibile esclusivamente sul sito Louis Moto, Rekurv incarna uno spirito dinamico, ma pragmatico del motociclismo. Vestibilità sportiva, lavorazione robusta e di qualità e le giuste dotazioni in termini di funzionalità.

Louis Moto abbigliamento Rekurv: giacca C-11.01

È seguendo le curve ad alta velocità che ti sentirai più a tuo agio: il Rekurv C-11.01 offre un perfetto mix di pelle bovina e materiali elastici per aderire come una seconda pelle e accompagnare i tuoi movimenti senza disagio. Non sei tu a guidare con questa giacca, ma è lei che ti porta con sé, volando a bassa quota tra una curva e l’altra! Le perforazioni sulla parte anteriore e posteriore garantiscono una perfetta circolazione dell’aria. La giacca tuta in pelle è disponibile in 3 colori e 8 taglie.

Louis Moto abbigliamento Rekurv: guanti

Un mix di pelle di capra, inserti elastici e protezioni in carbonio indica chiaramente l’uso a cui questo guanto è predestinato: lo sport! I guanti in pelle di capra sono disponibili in 4 colori e 6 taglie.

Louis Moto abbigliamento Rekurv: stivali

Gli stivali bassi sono sempre più tendenza. Il modello C-14.03, in misto microfibra/tessuto con allacciatura e cinturino in velcro, sono comode come pantofole e offrono la protezione dei “veri” stivali da moto. I nuovi stivaletti sono disponibili in 12 taglie.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.