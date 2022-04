Le nuove linee di accessori dedicate al mondo della bicicletta.

Accessori bici Givi-Bike: pioggia, fango, vento e traffico ma anche un forte senso di libertà sono elementi che accomunano chiunque si avvicini all’esperienza di viaggio con un mezzo a due ruote.

Studiare e introdurre una nuova linea di prodotti esclusivamente destinati al mondo della bicicletta tradizionale e a pedalata assistita è stato per Givi un passaggio naturale.

Givi-Bike, il nuovo marchio del gruppo, applica gli stessi principi seguiti per la produzione delle borse per motocicletta a livello di sicurezza, praticità e stile, con la volontà di elevarla costantemente in funzione delle esigenze di appassionati appartenenti a differenti segmenti del mondo ciclo.

Accessori bici Givi-Bike: la collezione Urban

Composta di 4 modelli e studiata prevalentemente per le city-bike, questa linea è indirizzata agli utenti che pedalano nei centri urbani: dal pendolare che utilizza la bici per andare in ufficio a chi opta per questo fantastico mezzo di trasporto individuale per lo shopping in centro o per andare a scuola. Considerato il pubblico eterogeneo al quale si rivolge, la linea Urban è volutamente caratterizzata da un look sobrio e colori neutri, sempre di tendenza.

Particolarmente interessante appare la soluzione Boulevard, un’elegante borsa da 13 o 17 litri, che si fissa lateralmente sulla bici, dalla forma squadrata e dotata di fascia a tracolla per il trasporto a piedi.

Accessori bici Givi-Bike: la collezione Experience

Con i suoi 4 modelli questa linea si colloca a metà strada tra il mondo urban e quello del cicloturismo. Il look contemporaneo e i dettagli tecnici, i materiali spalmati in TPE eco friendly, la termosaldatura che garantisce l’impermeabilità, il sistema Air Valve Technology che permette di ottimizzare la capacità di carico e infine la praticità di utilizzo rendono le borse Experience particolarmente versatili, adatte non soltanto al “cicloamatore del weekend” ma anche al rider più esperto che affronta viaggi impegnativi di più giorni o settimane.

Declinati in 2 varianti colore, i panniers laterali Junter, da 14 e 20 litri, si riconoscono per la particolare chiusura superiore “Roll-Up” a tenuta stagna. Non manca la fascia a tracolla, utile per il trasporto a mano una volta abbandonata la sella.

Rapido è un vero asso nella manica. Un elemento tecnico che ha già fatto parlare di sé. A svilupparlo, ricordiamolo, è il produttore leader a livello mondiale di borse, valigie e relativi sistemi di fissaggio per motociclette. Con Rapido, gestire le soste agganciando e sganciando le borse Givi dalla bici diventa un’operazione di estrema semplicità. Comodo da montare e da utilizzare, questo inedito sistema è in grado di sostenere un bagaglio dal peso massimo di 10 Kg

Accessori bici Givi-Bike: la collezione Adventure

La linea che completa la collezione Givi Bike è dedicata ai possessori di mountain bike e gravel bike che amano viaggiare leggeri e che si compone di 3 modelli tecnici: una borsa da manubrio, una da sella e una da telaio.

Utilizzate insieme, esse rappresentano la classica base “bike-packing”. Termosaldate e impermeabili, le proposte Adventure potranno essere abbinate ai modelli della linea Experience, nel caso sia necessario ampliare la capacità di carico della propria bicicletta.

