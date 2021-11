Codice della strada: raffiche di multe ai ciclisti senza luci a Monfalcone

62 multe in una sola mattina su oltre 300 ciclisti fermati.

Incredibile ma vero!: eccoci qui a parlare di Multe ciclisti senza luci. Infatti proprio una settimana fa parlavamo dell’entrata in vigore del nuovo Codice della strada 2021 e delle norme che regola la circolazione delle biciclette. Ebbene, le sanzione stanno arrivando in tutto il Belpaese.

Multe ciclisti senza luci: Monfalcone (GO)

62 sono state le multe per mancanza di luci sulle biciclette, alle prime ore del mattino con il buio. E’ successo in via Bonavia quando sei vigili dalle ore 5.30 del mattino hanno sottoposto a controllo 320 biciclette. 62 che si sommano alle 64 sanzioni di due settimane fa a fronte di 494 controlli. Trattasi controlli mirati lungo le strade e sulle piste ciclabili sono indirizzati, oltre al controllo delle luci, al rispetto del divieto di circolazione sui marciapiedi e contromano. Una sensibilizzazione che il comune friulano sta mettendo in atto sui ciclisti sul tema della sicurezza e della visibilità.

Ha le idee chiare il Sindaco Anna Maria Cisint:

“Al mattino come alla sera con il buio si corre il rischio di non vedere una bici senza dispositivo di illuminazione, con conseguenze anche per gli automobilisti in caso di urto. Quindi l’obiettivo dell’azione della Polizia locale, che ringrazio, è informare grandi e piccoli ciclisti e sottolineare l’importanza delle luci per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.”

