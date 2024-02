Il nuovo casco integrale in fibra di carbonio Nolan X-804 RS Ultra Carbon rappresenta l’eccellenza del mondo sport-racing.

La novità 2024 del brand bergamasco è il nuovo casco integrale in fibra di carbonio X-804 RS Ultra Carbon omologato UN/ECE R 22-06. Tuttavia si tratta del modello top di gamma Nolan, elegante, grintoso e confortevole, dedicato ai piloti professionisti e ai motociclisti che pretendono il meglio per la propria sicurezza.

Ispirato alle grandi imprese sportive in MotoGP e Superbike è nato prevalentemente per il mondo racing e sportivo ma ha doti quali la massima visibilità, areazione efficace, comfort totale ed estrema aerodinamicità. Infatti sicurezza e comfort sono garantiti dal sistema Safety Visor Lock, che permette alla visiera di rimanere saldamente in posizione e chiusa anche durante le competizioni o gli utilizzi più estremi, evitando il rischio di apertura accidentale alle alte velocità.

La visiera inoltre è ultrawide e piatta per offrire una visibilità superiore e laterale ottimale, è resistente ai graffi ed è dotata di Pinlock che ne impedisce l’appannamento. Il meccanismo ha sistema di fissaggio di sicurezza a vite e la visiera ha un posizionamento regolabile. La visiera è disponibile nelle varianti Clear, Dark Green, Dark Smoke, Iridium Orange, Cosmic Iridium Blue, Iridium Red, Metal Gold, Metal Silver.

Gli interni sono caratterizzati da imbottiture Carbon Fitting Racing Experience realizzate con filamenti di carbonio attivo, elemento termoregolabile, antistatico e dissipativo per garantire il massimo comfort in gara. La cuffia agevola la diffusione dell’aria nella parte superiore della testa mantenendola fresca e asciutta. I guanciali sono sagomati in 3D per una migliore vestibilità, mentre i rivestimenti dei guanciali e del sottogola sono rimovibili e lavabili, per rendere il casco particolarmente pratico, semplificandone anche la pulizia.

X-804 RS Ultra Carbon è dotato anche del sistema LAF – Liner Adjustable Fitting, che consente la regolazione della cuffia, permettendo l’adattamento alle diverse forme e dimensioni della testa. La garanzia è quella di una vestibilità comoda e sicura, su misura, per ogni pilota. Inoltre, la ventilazione (frontale, superiore, laterale) è ottimizzata grazie al sistema RAF – Racing Air Flow, utile soprattutto in pista.

L’aerodinamicità di questo eccellente modello è supportata dal sistema RAS – Racetrack Aerodynamic Spoiler, progettato attraverso studi di fluidodinamica computerizzata (CFD) e test in galleria del vento. X-804 RS Ultra Carbon è, inoltre, predisposto per il sistema di idratazione, utile soprattutto nelle competizioni di maggiore durata.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon: modelli disponibili

Il nuovo casco in carbonio è disponibile, in 4 calotte, taglia dalla 2XS alla 3XL, nei seguenti modelli replica: Replica Casey Stoner 10th Anniversary, replica Carlos Checa, replica Chaz Davies e replica Iker Lecuona. E poi ancora i modelli MotoGP e SBK, Spectre, Maven, Golden/Silver/Iridium Edition, Hot Lap, Puro.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon: prezzo

X-804 RS Ultra Carbon è disponibile sul mercato con prezzi consigliati al pubblico da € 649,99 a € 899,99. Per maggiori informazioni consultare il sito Nolan.

Copyright Image: Sinergon LTD