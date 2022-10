La grande novità Shark Helmets per il 2022 è ultimo arrivato Shark Spartan RS Carbon. Oltre ad aver superato brillantemente le sfidanti richieste della nuova normativa ed essere uno dei caschi più sicuri sul mercato, lo Spartan RS nel modello in carbonio si conferma come vero must have della stagione, anche per il suo lato estetico caratterizzato dalla finitura in carbonio a vista.

Gli interni in eco-pelle traforata si combinano perfettamente con l’elegante grafica total black, conferendo così anche un tocco neo-retrò a questo agguerrito casco di nuova generazione. Dedicato a chi vuole imporre il proprio stile, il design attinge ai codici estetici delle muscle car e muscle bike, per offrire al motociclista un look iconico e deciso.

Shark Spartan RS Carbon: massime prestazioni di sicurezza

Superando con successo i nuovi standard di sicurezza ECE 22-06, lo Spartan RS Carbon è il primo modello Shark di questa nuova generazione di caschi che utilizza la Carbon Skin Shark. La combinazione fra la calotta esterna in fibre composite multiassiali e carbonio e l’EPS multi-densità interno assicura il più alto livello di protezione, confermando quanto la sicurezza del motociclista sia al centro dello sviluppo di ogni casco Shark-Helmets.

La visiera ultraresistente e ad alto spessore offre un livello di sicurezza supplementare, grazie al suo sistema di chiusura con 4 punti di ancoraggio, direttamente ispirato al casco racing di Shark, il Race-R Pro GP.

La visiera ultra-performante VZ 300 dello Spartan RS Carbon è in grado di offrire una qualità ottica unica, ed è stata sviluppata per ottenere la classe ottica 1 grazie al suo spessore variabile; in questo modo si evita qualsiasi distorsione visiva a qualunque angolo di visuale.

La visiera parasole interna è omologata UV380 e offre un’ergonomia ottimizzata, con un sistema di regolazione che ne permette un posizionamento preciso a seconda delle esigenze del pilota. Nella confezione è inoltre inclusa una lente Pinlock 120 Max Vision, il sistema anti appannamento più efficace presente sul mercato.

In termini di aerodinamica, lo Spartan RS Carbon è stato disegnato con un occhio di riguardo per il contenimento dell’effetto “buffeting” e della rumorosità a medie e alte velocità. Nascono da questo sviluppo la linea raccordata del casco e la perfetta gestione dei flussi d’aria in corsa.

Oltre alla sicurezza lo Spartan RS Carbon offre comodità, proponendo interni in tessuto “Alveotech” garantiti Sanitized per assicurare un’efficacia antimicrobica, anti-odore e antisudore. Tutti i tessuti interni sono smontabili e lavabili in lavatrice a 30°C. Le imbottiture garantiscono un comfort ottimale e contribuiscono a isolare dai rumori. Infine, anche questo casco Shark beneficia del sistema “Easyfit” che offre tanta praticità e comodità anche a chi indossa gli occhiali.

Il sistema di aerazione offre un apporto d’aria fresca incredibilmente efficace. I diffusori inferiori guidano l’aria verso l’interno del casco, mentre il sistema di aerazione superiore convoglia l’aria fresca nei canali dedicati alla parte superiore della testa. L’estrazione dell’aria calda è assicurata dallo spoiler posteriore e dalle sue griglie che massimizzano l’effetto Venturi. Il sistema d’areazione è completato dalla posizione “soffio d’aria” della visiera che facilita il disappannamento veloce della stessa quando le condizioni atmosferiche lo richiedono.

