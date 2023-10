Mazda MX-5 2024 è ancora più pensata per chi ama guidare

Al Salone di Tokyo il costruttore di Hiroshima presenta la Mazda MX-5 2024, restyling della roadster più amata che per il nuovo model year si fa più tecnologica.

Pur mantenendo il suo DNA di auto per chi ama guidare, nel 2024 porta con sé una nuova modalità di guida, alcune migliorie estetiche e nuove caratteristiche di sicurezza e tecnologia.

Cosa cambia in Mazda MX-5 2024

Mazda MX-5 2024 non cambia molto esteticamente, ma presenta dei nuovi fari LED avanzati che si uniscono alle luci diurne, migliorando la visibilità. Seppur meno evidenti, ci sono cambiamenti anche nei gruppi ottici posteriori a LED, parzialmente ridisegnati. Debutta anche un nuovo colore esterno, chiamato Aero Grey Metallic, mentre nella versione roadster la capote è ora disponibile anche in beige.

Dentro, c’è un nuovo materiale per il rivestimento dei sedili, pensato per impedire lo slittamento durante la guida. Inoltre, il retrovisore è senza cornice, mentre il display touch centrale è più grande, con dimensioni ora a 8,8”, unito a un nuovo quadro strumenti del conducente e due porte USB-C.

C’è come detto una nuova modalità di guida chiamata Dynamic Stability Control (DSC), che dà priorità a chi guida applicando il controllo del sovrasterzo solo se si verifica uno slittamento pericoloso che il conducente non è in grado di correggere. La modalità è stata progettata pensando ai piloti di pista alle prime armi, e per questo lascia il controllo a loro fino all’ultimo secondo.

LAto sicurezza, invece, tante novità. Anche il modello base Prime-Line ora dispone di Lane Keep Assist, che aiuta a mantenere l’auto nella sua corsia, mentre l’Intelligent Speed Control, l’Intelligent Brake Assist e il riconoscimento dei segnali stradali, aggiornato, si collegano al sistema di navigazione.

Lato “hardware”, la Mazda MX-5 2024 offre un nuovo assetto, con maggiore stabilità e reattività precisa sia in curva che in accelerazione.

