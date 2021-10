1 di 34: Scooter Elettrici 2022

Tutti i migliori scooter elettrici 2022 nel nostro elenco con le schede e le caratteristiche dei migliori modelli scelti per prezzo ed autonomia dei veicoli elettrici a due ruote da usare in città ma anche su strade extraurbane. Perchè con gli ecoincentivi i prezzi scendono, e di molto. Se avete pensato di dare un’occhiata a cosa offre il mercato nel 2022, è arrivato il momento giusto perchè i modelli sono davvero tanti, così come tante sono le offerte. I prezzi possono variare nel tempo a seconda del periodo dell’anno e ovviamente in base alle promozioni del momento.

Come si sceglie uno scooter elettrico, come evitare i bidoni.



Le e-bike e gli scooter elettrici sono due pianeti completamente diversi, anche per via della legislazione. Non stupitevi quindi della differenza di prezzi tra le due categorie. Le e-bike sono biciclette a pedalata assistita quindi, anche se con meno sforzo rispetto al solito, con le bici elettriche dovete pedalare.

Ultimo, come semre, diffidate dagli scooter elettrici che costano davvero poco, come quelli di alcuni produttori cinesi: talvolta nascondono la necessità di dover immatricolare il mezzo e pagare i relativi dazi doganali. Nonostante le immagini appariscenti ci sono anche modelli davvero minuscoli, da considerare quasi un gioco per bimbi. In altri casi la batteria è di scarsa qualità e non vi permette un’autonomia adeguata. Quindi: non facciamoci fregare!

E’ importante scegliere bene ciò che più si addice al vostro utilizzo tipico, e mai come in questo caso l’affidabilità del produttore dello scooter elettrico, così ocme delle sue componenti, è un importante indice da non sottovalutare.

Quali sono i vantaggi degli scooter elettrici?

Dal punto di vista pratico, stiamo parlando di mezzi ecologici in quanto ovviamente senza senza emissioni di gas di scarico. Gli scooter elettrici 2022 possono quindi accedere alle ZTL, usufruire di eco-incentivi statali e regionali, sono esenti dal bollo per cinque anni, godono di uno sconto che può arrivare fino del 50% sul premio d’assicurazione, non necessitano di manutenzioni periodiche per quanto riguarda le componenti meccaniche del motore ma, se usati bene, possono contribuire ad abbattere i costi del trasporto privato.

I migliori scooter elettrici del 2022

Il fenomeno degli scooter elettrici nasce in Cina dove ormai l’elettrico è obbligatorio nelle megalopoli, è arrivato anche in Italia. E’ grazie a piccole aziende italiane che oggi possiamo avere un listino prezzi per gli scooter elettrici abbastanza variegato. Sono molto attivi gli importatori, anche se c’è da sottolineare come in Italia ci siano alcuni produttori che sono tra i più importanti in Europa.

Essendo questo un settore molto tecnologico, c’è infine da dire che le prestazioni delle batterie, sia in termini di autonomia sia in termini di durata, sono aumentate in maniera importante negli ultimi anni. Se in passato scegliere uno scooter elettrico poteva rappresentare un azzardo, oggi possiamo tranquillamente dire che è una realtà consolidata nel panorama della mobilità urbana.

Vediamo allora quali sono le migliori proposte nell’ambito delle offerte sugli scooter elettrici del 2022.

