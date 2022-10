Orari MotoGP TV8 Malesia 2022 e diretta su SKY e NOW

Gli orari MotoGP TV8 Malesia 2022 nella programmazione che vedrà la classe regina impegnata con la gara al via Domenica 23 alle 9 del mattino per via del fuso orario. Attenzione quindi a puntare la sveglia per tempo se amate dormire la domenica mattina, in alternativa si può sempre aspettare la differita di TV8.

Un weekend denso di appuntamenti per gli appassionati di motorsport, dato che si corre anche in F1 ad Austin. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Siamo sul Circuito di Sepang, e secondo il calendario della Motogp siamo al penultimo appuntamento del Motomondiale, una gara che potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo.

Bagnaia ha recuperato 105 punti su Quartararo che aveva dominato la prima parte della stagione. Al momento la classifica della MotoGp vede appunto in testa Francesco Bagnaia su Ducati con 233 punti, seguito da Fabio Quartararo su Yamaha con 219 punti. Dietro di loro la coppia di outsiders che potrebbe sparigliare le carte: Aleix Espargaro a 206 punti ed Enea Bastianini con 191 punti.

Qui sotto trovate il programma del weekend e tutti gli orari per seguire in diretta e in differita il GP di Malesia 2022 in tv.

MotoGP Malesia 2022: il programma del weekend di gare

Ad alzare il sipario sul fine settimana di gare sarà la tradizionale conferenza stampa del giovedì.

Moto in pista venerdì alle 2:55 orario italiano per la prima sessione di libere con la Moto 3 in pista. Poi, alle 3:50 la Moto2 a cui seguirà alle 4:50 la MotoGP.

Le qualifiche sono in programma per Sabato a partire dalle 6:30 con la Moto3, a seguire la Moto2 e poi la MotoGP.

Come da tradizione Domenica è la giornata delle gare. Moto 3 alle 6:00, Moto2 alle 7:20, mentre alle 9:00 saranno in pista i piloti della MotoGP

Orari TV8 MotoGP Malesia 2022 in chiaro

Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere il Gran Premio di Malesia in differita, in chiaro e gratis.

Sabato 22 Ottobre

Ore 13.00: Studio MotoGP

Ore 14.00: Differita Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2 (sintesi)

Ore 15.15: Studio MotoGP

Domenica 23 Ottobre

Ore 10.00: Studio MotoGP

Ore 11.00: Differita Gara Moto3

Ore 12.00: Studio MotoGP

Ore 12.15: Differita Gara Moto2

Ore 13.15: Studio MotoGP

Ore 14.00: Differita Gara MotoGP

Ore 15.00: Studio MotoGP

Orari SKY e NOW MotoGP Malesia 2022 in diretta

Il penultimo round del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208.

Giovedì 20 Ottobre

Ore 11.00: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 21 Ottobre

Ore 2.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 3.50: Moto2 – prove libere 1

Ore 4.50: MotoGP – prove libere 1

Ore 7.10: Moto3 – prove libere 2

Ore 8.05: Moto2 – prove libere 2

Ore 9.00: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.00: Paddock Live Show

Sabato 22 Ottobre

Ore 2.55: Moto3 – prove libere 3

Ore 3.50: Moto2 – prove libere 3

Ore 4.50: MotoGP – prove libere 3

Ore 6.00: Paddock Live

Ore 6.30: Qualifiche Moto3

Ore 7.25: Qualifiche Moto2

Ore 8.30: MotoGP – prove libere 4

Ore 9.05: Qualifiche MotoGP

Ore 11.30: Conferenza stampa qualifiche

Ore 12.00: Paddock Live Show

Domenica 23 Ottobre

Ore 4.00: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 6:00: Gara Moto3

Ore 7.00: Paddock Live

Ore 7.20: Gara Moto2

Ore 8.15: Paddock Live Gara

Ore 8.30: Grid

Ore 9:00: Gara MotoGP

Ore 10.00: Zona Rossa

Ore 9.45: Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 12.30: Race Anatomy MotoGP

