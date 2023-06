The Outlierman X 24 Ore di Le Mans: la collezione del Centenario

The Outlierman X 24 Ore di Le Mans: il rinomato brand di abbigliamento e accessori per appassionati di auto classiche e sportive, svela la nuova capsule collection in edizione limitata, realizzata per celebrare il Centenario della leggendaria gara automobilistica 24 Ore di Le Mans.

La collaborazione tra The Outlierman, con il suo heritage stilistico affinato nel tempo e riconosciuto in tutto il mondo, e l’istituzione del motorsport a livello globale che rappresenta la 24 Ore di Le Mans, si basa sulla condivisione di valori comuni: due simboli di passione sportiva ed eccellenza, con The Outlierman che rappresenta la quintessenza del Made in Italy.

Il design della collezione è stato curato dai designer di The Outlierman, con sede a Bologna. Dopo uno studio approfondito della storia della gara, sono stati identificati i luoghi, i momenti, i protagonisti e i colori iconici della 24 Ore di Le Mans, che sono stati elegantemente stilizzati per creare fantasie uniche e di grande fascino. Mentre la realizzazione delle creazioni ha il tocco esperto di maestri artigiani che confezionano ogni pezzo interamente a mano nei loro laboratori tra Napoli e Como, distretti più prestigiosi d’Italia per la lavorazione della seta e delle pelli.

Elementi distintivi della capsule collection sono anche il logo ufficiale 100 Ans 24h du Mans e quello storico della 24 Hours of Le Mans: dettagli di pregio per delle creazioni da collezionare una dopo l’altra per celebrare il mito della gara francese ogni giorno.

The Outlierman X 24 Ore di Le Mans: la capsule collection

Guanti da guida in nappa d’agnello leggera e morbida sulla pelle, con dorso e palmo perforati per una migliore traspirazione, che combinano la ricerca sul look dei piloti degli anni Cinquanta e Sessanta – sintetizzata in dettagli come la pelle effetto vintage – a uno studio delle caratteristiche ottimali per garantire la migliore presa sul volante.

Le auto vincitrici sul Circuit de la Sarthe – dalla Chenard & Walcker Sport 3-litre, la prima a tagliare il traguardo nel 1923, alle mitiche Ferrari, Aston Martin, Ford, fino alle Mazda e Audi vincenti degli ultimi decenni – diventano le protagoniste indiscusse di una cravatta da collezione.

Un secolo di emozioni e simboli tradotti in immagini: il disegno della bandiera a scacchi, elegantemente rielaborato e sfumato nei colori iconici della corsa, fa da sfondo a immagini delle auto vincitrici, fotografie d’archivio e poster iconici su un foulard dal design unico e avvincente.

La citazione di Charles Faroux, uno dei fondatori della gara, “La corsa è immortale”, è un dettaglio significativo di una pochette da collezione che celebra i 100 anni della 24 Ore di Le Mans attraverso una composizione di auto, foto e simboli della competizione.

Un elegante costume da bagno dedicato a chi desidera celebrare il mito della 24 Ore di Le Mans in vacanza. Il design unico evoca le auto vincitrici, le fotografie storiche e i poster della competizione, con un tessuto ad asciugatura rapida per il massimo comfort sia asciutti che bagnati.

La collezione Centenario aggiunge nuovi capitoli a un racconto di stile iniziato nel 2022 con la prima capsule collection The Outlierman x 24 Hours du Le Mans, caratterizzata da tre modelli di guanti da guida ispirati a tre tratti simbolo del Circuit de la Sarthe – Mulsanne, Arnage, Tertre Rouge – ma anche un foulard, una cravatta e una pochette 100% seta che raccontano i due volti della gara – diurno e notturno – con eleganti disegni.

—–

