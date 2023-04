F1 GP Australia 2023: risultati e tempi, vince ancora Verstappen

Il Gran Premio d’Australia 2023 di Formula 1 si è rivelato un’occasione da non perdere per Max Verstappen, che ha saputo portare a termine una gara complicata, contraddistinta da numerose interruzioni e dalla presenza della Safety Car. La vittoria finale è andata al pilota olandese, che ha battuto Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Dopo un inizio incerto, segnato dall’incidente di Kevin Magnussen, la corsa si è ripresa, per poi subire un nuovo stop poco dopo.

L’ultima bandiera rossa, che avrebbe dovuto dare il via a un mini-GP di due giri, è stata annullata a causa di un contatto tra le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, che ha causato la presenza di detriti sulla pista. La direzione-gara ha quindi deciso di ripartire dall’ordine di classifica precedente l’interruzione, con l’unica eccezione dei danni subiti dalle due Alpine e della penalità di cinque secondi inflitta a Carlos Sainz.

La Ferrari, invece, ha avuto una domenica da dimenticare, con Charles Leclerc costretto al ritiro già nelle prime curve della gara, dopo un contatto con Lance Stroll. Il pilota monegasco, che ha ottenuto solo sei punti nelle prime tre gare del campionato, ha visto la sua classifica piloti subire un ulteriore colpo.

La gara è stata caratterizzata anche dalla presenza della Virtual Safety Car, che ha rallentato la corsa in più occasioni. Nonostante le difficoltà, Verstappen è riuscito a tenere testa alla concorrenza, dimostrando una volta di più il suo talento e la sua determinazione.

Secondo il calendario di F1, la prossima gara si terrà a Baku nel weekend del 28-30 aprile per il GP dell’Azerbaijan.

I risultati del GP di Australia di Formula 1

Pos Pilota Team Distacco 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 2 Lewis Hamilton Mercedes 0.179 3 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 0.769 4 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 3.082 5 Sergio Perez Red Bull-Honda 3.320 6 Lando Norris McLaren-Mercedes 3.701 7 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 4.939 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 5.382 9 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 5.713 10 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 6.052 11 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 6.513 12 Carlos Sainz * Ferrari 6.594 Rit Pierre Gasly Alpine-Renault Rit Esteban Ocon Alpine-Renault Rit Nyck De Vries AlphaTauri-Honda Rit Logan Sargeant Williams-Mercedes Rit Kevin Magnussen Haas-Ferrari Rit George Russell Mercedes Rit Alex Albon Williams-Mercedes Rit Charles Leclerc Ferrari

* Sainz penalizzato di 5 secondi passa al 12esimo posto.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.