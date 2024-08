Prove Libere GP d’Italia F1 2024: Verstappen il più veloce a Monza

Il Gran Premio d’Italia 2024 è ufficialmente iniziato con le prove libere del venerdì, e Max Verstappen ha subito dimostrato la sua supremazia segnando il miglior tempo della sessione. Con un giro completato in 1 m 21.676 s, il pilota della Red Bull ha distanziato di 0.228 s il rivale della Ferrari, Charles Leclerc, che ha ottenuto il secondo miglior tempo.

Lando Norris, al volante della McLaren, ha chiuso in terza posizione, seguito dall’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, che ha confermato la competitività della scuderia di Maranello sul circuito di casa. Valtteri Bottas ha impressionato con il quinto tempo, portando la Sauber in alto nella classifica.

La sessione è stata particolarmente difficile per Andrea Kimi Antonelli, al suo debutto in Formula 1 con la Mercedes. Il giovane pilota italiano ha perso il controllo della vettura alla curva della Parabolica, terminando la sua sessione anticipatamente a causa di un incidente che ha danneggiato seriamente la monoposto. Nonostante l’incidente, Antonelli ha comunque completato alcuni giri, ma ha chiuso in ultima posizione.

Pos Pilta Naz Team Tempi 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1 m 21.676 s 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1 m 21.904 s 3 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1 m 21.917 s 4 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari 1 m 22.126 s 5 Valtteri Bottas FIN Stake F1 Team Kick Sauber 1 m 22.127 s 6 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1 m 22.199 s 7 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1 m 22.214 s 8 Alex Albon THA Williams Racing 1 m 22.220 s 9 Sergio Perez MEX Oracle Red Bull Racing 1 m 22.311 s 10 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1 m 22.315 s 11 Kevin Magnussen DEN MoneyGram Haas F1 Team 1 m 22.572 s 12 Daniel Ricciardo AUS Visa Cash App RB F1 Team 1 m 22.605 s 13 Yuki Tsunoda JPN Visa Cash App RB F1 Team 1 m 22.714 s 14 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1 m 22.763 s 15 Zhou Guanyu CHN Stake F1 Team Kick Sauber 1 m 22.854 s 16 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1 m 22.864 s 17 Franco Colapinto ARG Williams Racing 1 m 22.880 s 18 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 1 m 22.880 s 19 Nico Hulkenberg GER MoneyGram Haas F1 Team 1 m 23.157 s 20 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1 m 23.955 s

Con le Ferrari che mostrano un buon passo e Verstappen in cima alla classifica, resta da vedere se qualcuno riuscirà a fare meglio del campione del mondo in carica nella gara di domenica.