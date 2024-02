I nuovi occhiali Les Hommes primavera estate 2024 ridefinisce i canoni della mascolinità attraverso una collezione che esprime un lusso audace e contemporaneo, grazie all’impiego di acetati premium e un design che gioca su forme bold e geometriche.

La nuova collezione eyewear Les Hommes per la stagione primavera estate 2024, creata e distribuita da Key Optical Europe, segna un punto di svolta nell’interpretazione della mascolinità attraverso il design degli occhiali. Abbandonando i canoni tradizionali, Les Hommes propone una visione audace e contemporanea del lusso maschile, con modelli caratterizzati da forme decise e materiali di alta qualità.

La collezione si distingue per l’uso di acetati premium, che danno vita a montature bold e oversize, perfette per l’uomo che non teme di osare e di affermare la propria personalità attraverso accessori distintivi. Le forme geometriche e le linee decise si fondono in un gioco di contrasti e volumi che definiscono un nuovo codice di mascolinità, lontano dall’ordinario.

Negli occhiali da sole, spiccano le maschere con design imponente e colori dark, che alternano geometrie squadrate e oversize all’iconica forma pilot. Questi nuovi modelli garantiscono anche la massima protezione degli occhi grazie a lenti scure e polarizzate, assicurando un comfort visivo senza pari.

Per gli occhiali da vista, Les Hommes esplora ulteriormente le potenzialità espressive dell’acetato con modelli che presentano forme esagonali e squadrate di grande impatto. L’acetato striato, in particolare, aggiunge carattere e profondità alle montature, rendendole l’accessorio ideale per l’uomo Les Hommes: sofisticato, ambizioso e sicuro di sé.

Ogni modello della collezione è impreziosito da dettagli distintivi, come il piccolo occhiello metallico sul finale d’asta, che sottolineano l’attenzione del brand per il dettaglio e il desiderio di offrire un’esperienza di lusso rinnovata, oltre a un comfort superiore.

