Occhiali da sole uomo Kaporal 2023: il brand francese di abbigliamento ready-to-wear presenta la nuova collezione sole per la stagione estiva 2023 che si caratterizza per il temperamento mediterraneo e lo stile urban che racchiude tutto lo spirito giovane e anticonformista di Kaporal.

La collezione eyewear è creata per le generazioni che vogliono cambiare il mondo, per chi è alla ricerca di occhiali di tendenza dal carattere ribelle. Design unico per l’iconica forma pilot rivista dove il ponte sottile in metallo crea giochi di spazi con l’acetato bold della montatura. L’inconfondibile modello Drole è disponibile in nero con lenti blu e con effetto tartarugato in marrone e in grigio con lente tono su tono.

Il ponte in metallo dell’occhiale da sole dalla forma geometrica Dall conferisce al modello una allure molto maschile e gioca sui contrasti con l’acetato, diventando più chiaro nel modello nella versione camel. Disponibile anche nella versione grigio tartaruga.

Moderna, squadrata e oversize, la maschera della primavera estate 2023 per l’uomo Kaporal è Duchey, dove l’acetato nero sposa il trasparente blu e verde, tono su tono con le lenti colorate. Disponibile anche in total black.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.