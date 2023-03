Video shock: rubano 6 Dodge Challenger Hellcat in 40 secondi

Sembra la scena di un film, ma il furto di queste Dodge Challenger Hellcat per un valore complessivo di quasi 600.000 dollari è assolutamente reale, ed è capitato ad una concessionaria negli Stati Uniti. Pare che negli USA i furti di auto nuove negli autosaloni stia diventando una vera e propria piaga, tanto che nel solo 2021 erano fatte sparire ben 600 auto super sportive. I colpi sono stati messi a segno un po’ ovunque, segno che non è poi così difficile far circolare le stesse auto con documenti e targhe false.

In questo caso sono state rubate sei Dodge Challenger Hellcat, e come possiamo vedere nel video la velocità con la quale è avvenuto il furto la dice lunga sull’abilità dei ladri, che come si dice in questi casi sono veri e propri professionisti.

Come dicevamo i ladri sono riusciti a portare via sei Hellcat nuove di zecca, quattro dall’autosalone e due dal parcheggio del concessionario, in soli 40 secondi. Sicuramente c’è stato l’aiuto di un basista, visto che sono andati a colpo sicuro anche su come aggirare il sistema di sicurezza. Una volta scattato l’allarme, infatti, ci vogliono 60 secondi prima che inizi a suonare, ma i ladri sono riusciti ad uscire 20 secondi prima dell’inizio della sirena. La polizia è arrivata in soli tre minuti dall’inizio dell’allarme, ma non c’era traccia della banda.

Sicuramente la prima notizia è che il furto non ha provocato danni a persone. Secondo, il “bottino” è stato quasi completamente recuperato. Cinque delle auto sono state individuate quasi subito, una in una città vicina e altre in Stati diversi. C’è però da segnalare che almeno un veicolo è andato completamente perso e mentre due sono stati pesantemente danneggiati.

