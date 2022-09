Latorre campagna autunno inverno 2022 è un nuovo capitolo del format Latorre Stories, dal titolo Roots. Il racconto di 4 amici in un viaggio coast to coast, che comincia proprio dove li avevamo lasciati nella scorsa campagna primavera estate, a Lecce, per proseguire lungo il litorale pugliese, toccando 8 luoghi immaginifici, fino ad arrivare alla punta più a Sud del Salento, nella magnifica Santa Maria di Leuca.

Latorre campagna autunno inverno 2022: il video

Un’avventura alla ricerca delle proprie radici e della propria identità, in scenari da sogno, tutto rigorosamente in abiti Latorre. La confortevolezza dei tessuti permette così di spingersi oltre, fino a Marittima, o alla Cava di Bauxite, oppure alla volta del mare, a Porto Badisco, in completa eleganza e naturalezza, rispecchiando anime gentili che ritrovano la propria dimensione nella natura e che si riflettono nel moderno guardaroba maschile, riproposto da Latorre in questa nuova collezione.

Carattere italiano, suggestioni di paesaggi carsici e una rinnovata gentilezza si riflettono negli occhi di chi pone lo sguardo sui capi della collezione autunno inverno 2022 2023 di Latorre. Un viaggio alla scoperta del moderno guardaroba maschile, appartenente ad un uomo cosmopolita dall’immagine forte, di carattere, che mostra però un animo attento e gentile. Sono queste le parole chiave del brand, che lo contraddistinguono e che lo rendono unico nel suo genere, un punto di riferimento per lo stile italiano.

L’uomo Latorre è attento alla propria immagine come a tutto ciò di cui si prende cura: dalle persone che ama, al lavoro che fa, all’ambiente che lo circonda. L’attenzione all’ambiente e ad un modo di creare sostenibile è ormai da anni un obiettivo primario per il brand che dalla propria terra, la Valle D’Itria, trae energie, ispirazione e risorse.

I nuovi modelli di punta della collezione sono tutti realizzati in cashmere ecosostenibile. Un materiale finissimo e pregiato, 100% Made in Italy, che il marchio ha introdotto per rendere la produzione dei suoi capispalla un modello green da esportare in tutto il mondo.

I modelli iconici: l’inimitabile giacca sartoriale Latorre in versione doppiopetto, il cappotto sfoderato ed uno doppiopetto, fino ad arrivare al nuovo modello bomber, tutti composti interamente in fibre naturali, rifletteranno il territorio anche nelle 4 nuance in cui saranno declinati: il verde degli ulivi secolari, il blu del mare cristallino, il marrone della terra arsa dal sole e la tonalità beige tipica della pietra leccese in cui sono costruiti gli storici palazzi pugliesi.

La giacca, declinata in blu, è il caposaldo del brand, che per l’occasione si fa sciancrata, con due tasche a toppa, taschino e spacchi laterali per una vestibilità morbida sulla figura. Passando ai cappotti, il modello in doppiopetto presenta una martingala posteriore e tasche a pattina, avvolgendo gentilmente spalle e vita.

La tonalità è nocciola, un chiaro riferimento alla terra. Non poteva mancare poi un richiamo agli ulivi, che vengono rappresentati da un verde loden nel cappotto sfoderato. Il colletto è chiuso, mentre le tasche sono oblique, donando un taglio moderno al capo. Elegante e senza tempo è infine il trench, foderato con chiusura doppio petto, tasche impermeabili e manica a 1/2 giro. Il cinturino in vita slancia ulteriormente la figura, per un look contemporaneo. La tonalità è il blu profondo, un chiaro riferimento al mare della Puglia.

Il bomber, infine, rappresenta la parte più innovativa per il brand ed è caratterizzato da polsini, collo e fondo in pregiata maglia a costina. Leggermente imbottito, ideale per l’inverno, è declinato in beige chiaro, come le rocce e le pietre pugliesi. Completano la proposta coppole sartoriali realizzate appositamente per l’occasione: ricavate anch’esse da cashmere riciclato, sono l’accessorio immancabile per completare lo stile degli uomini più eleganti.

