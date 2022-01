Husqvarna Legacy Edition 2022: due nuove E-Bike da Enduro e All Mountain

Il top per scalare i sentieri di montagna più ripidi e divertirsi in discesa.

Le nuove E-Bike Husqvarna Legacy Edition entrano a far parte dell’ampio panorama di biciclette elettriche a pedalata assistita. Si tratta di due nuove e-bike, disponibili in edizione speciale limitata: Hard Cross Legacy Edition e Mountain Cross Legacy Edition. Tuttavia sono due modelli dal look rinnovato, che rendono omaggio alle bici più famose e prestigiose del marchio.

Husqvarna Mountain Cross Legacy Edition 2022

La Mountain Cross Legacy Edition è nata per l’uso in montagna. Dotata di geometria focalizzata sull’avancorsa, ruote di dimensioni variabili all’avanguardia e sospensione a corsa media da 150 mm, è perfetta sia in salita che in discesa. La ruota anteriore da 29″ consente una trazione stabile e affidabile mentre la ruota posteriore più piccola da 27,5″ offre una sensazione di guida agile e divertente anche sui terreni più duri. I cambi di direzione improvvisi fanno parte del suo DNA.

Il cuore della Mountain Cross LE è il motore Shimano EP8 da 250W di potenza, con batteria ad alta capacità da 630 Wh perfettamente integrata nel telaio. Grazie a tre modalità di potenza della pedalata assistita e walk-assist, il motore da 85 Nm è in grado di superare qualsiasi sfida. Con sospensioni RockShox, cambio SRAM e freni TRP, la Mountain Cross LE è un autentico animale di montagna.

Husqvarna Hard Cross Legacy Edition 2022

Con la nuova Hard Cross Legacy Edition il riders può spingersi oltre. Si esalta nei bike park più duri e sulle salite più impervie. Il telaio con geometria da enduro Full Active 4-Link e il set di ruote da 27,5″ consentono una maneggevolezza precisa e cambi di direzione repentini, in qualsiasi situazione. Con le forcelle RockShox Domain R da 180 mm e la sospensione del carro posteriore RockShox Super Deluxe Coil Select puoi mordere i terreni più estremi senza limiti.

I freni TRP a quattro pistoni su rotori da 203 mm assicurano la massima capacità di frenata anche all’ultimo secondo. E’ spinta da un motore high-tech Shimano EP8 da 85 Nm di coppia coadiuvato da batteria da 630 Wh montata internamente nel telaio.

Husqvarna Legacy Edition 2022: prezzi

Infine i prezzi delle due nuove e-bike:

Husqvarna Mountain Cross Legacy Edition 2022: 4.999,00 €

Husqvarna Hard Cross Legacy Edition 2022: 5.199,00 €

Offerte Bici elettriche su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.