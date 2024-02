Approfondiamo cos’è una piattaforma auto, quale è la differenza con il pianale e perché la sua progettazione rappresenta un concetto importante per la mobilità del presente e del futuro.

Non solo gli appassionati di motori ma anche coloro che hanno avuto a che fare marginalmente con il mondo delle quattro ruote hanno sicuramente sentito parlare più di una volta di piattaforma auto o di pianale auto. Parole ormai entrate nel gergo comune di chi entra in concessionaria per acquistare una vettura.

Ma cosa significano esattamente questi termini e perché sono così importanti nel mondo dell’ingegneria automobilistica? Nei prossimi paragrafi, esploreremo in dettaglio cosa sono una piattaforma e un pianale auto, le loro funzioni e perché sono cruciali per i progetti delle automobili, in particolar modo delle auto elettriche, e la loro qualità.

Cos’è una piattaforma auto?

Per dirla con parole semplici, la piattaforma di un’auto è la struttura su cui viene costruito il veicolo. È quindi la base su cui vengono montati tutti gli altri componenti, ovvero il motore, il telaio, le sospensioni, le ruote e la carrozzeria. La piattaforma costruttiva, per una Casa auto, è l’aspetto essenziale per garantire la sicurezza e le prestazioni della vettura.

Oggi, differentemente dal passato, si parla di piattaforma comune, perché, per ottimizzare il lavoro delle fabbriche, alcune piattaforme vanno ad equipaggiare diversi modelli. Anzi, la piattaforma diventa un marchio di fabbrica, come testimoniano, ad esempio, la MQB del Gruppo Volkswagen, la CMF dell’Alleanza Renault-Nissan e la STLA di Stellantis.

Le piattaforme auto variano a seconda del tipo di vettura. Ad esempio, le piattaforme delle auto sportive sono progettate per favorire l’agilità, la leggerezza e le prestazioni, mentre quelle dei Suv e delle station wagon si concentrano sulla robustezza, sulla sicurezza e sul comfort. Solitamente ogni piattaforma è pensata per ospitare una particolare tipologia di motore, come testimoniano quelle pensate appositamente per i motori elettrici o ibridi.

La differenza tra piattaforma e pianale

Se la piattaforma è il complesso, il pianale dell’auto è una parte specifica della piattaforma, che comprende il telaio le altre componenti che costituiscono la struttura del veicolo. Il design del pianale può influenzare notevolmente le caratteristiche e le prestazioni dell’automobile. Un pianale ben concepito può certamente migliorare la rigidità strutturale, ridurre il peso dell’auto e favorire la fluidità di guida.

Perché è importante una piattaforma auto di qualità

Prestazioni, sicurezza, affidabilità nel tempo e confort: sono questi gli aspetti garantiti da una piattaforma auto di qualità. Una piattaforma ben progettata può infatti contribuire a migliorare la sicurezza dell’automobile in caso di incidente, migliorare le prestazioni di guida, offrendo una risposta più tempestiva e soddisfacente agli imput dei comandi, assorbire le vibrazioni e i rumori e aumentare la longevità dell’automobile, riducendo i rischi di problemi meccanici.

In conclusione, la piattaforma auto e, al suo fianco, il pianale sono componenti fondamentali nell’ingegneria delle vetture, che influenzano direttamente le performance, la sicurezza al volante e il piacere di guida. Aspetti da tenere certamente in primo piano quando si acquista un’auto nuova o usata.

