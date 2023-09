Dalla NASA l’aereo supersonico passeggeri due volte più veloce del Concorde

Un aereo supersonico passeggeri, in grado di volare al doppio della velocità che raggiungeva il Concorde: alla NASA l’idea piace, tanto da prenderla seriamente in considerazione.

L’obiettivo, ambizioso ma concreto, è appunto la creazione di un aereo supersonico passeggeri, in grado di superare le prestazioni del leggendario Concorde. La NASA, l’agenzia spaziale americana, si pone al timone di questa sfida epocale. In un annuncio recente, ha dato voce ai suoi progetti rivoluzionari.

Alla ricerca di un nuovo volo supersonico

L’epoca dell’iconico Concorde sembra lontana, ma l’entusiasmo per il volo supersonico è più vivo che mai. La NASA ha dichiarato che la tecnologia odierna potrebbe portare all’evoluzione di aerei supersonici commerciali che potrebbero raggiungere velocità vicine a Mach 4, il che rappresenterebbe il doppio della velocità del Concorde. Questo non è solo un passo avanti in termini di velocità, ma anche un’opportunità per affrontare sfide cruciali come i consumi e il rumore.

Dopo vent’anni dal ritiro del Concorde nel 2003, l’era del volo supersonico passeggeri sembrava svanita. Tuttavia, la NASA ha condotto approfonditi studi che hanno evidenziato almeno 50 rotte potenziali per il viaggio supersonico. Le restrizioni governative americane attuali hanno limitato il focus alle rotte transoceaniche sull’Atlantico e il Pacifico. Tuttavia, la ricerca continua a sgretolare queste barriere, aprendo la possibilità di viaggi supersonici a livello continentale.

Oltre i confini del suono

La NASA non si è limitata a esplorare le potenzialità di volo supersonico. In collaborazione con Lockheed Martin, l’agenzia sta sviluppando l’aereo sperimentale X-59. L’obiettivo è ridurre drasticamente gli impatti delle onde sonore generate dall’aereo, aprendo la strada per il volo supersonico oltre i confini oceanici.

Parallelamente, la NASA ha avviato il Advanced Air Vehicles Program (AAVP) per spingere l’aviazione commerciale verso nuove frontiere di velocità. Attraverso collaborazioni con aziende leader come Boeing e Northrop Grumman, l’agenzia intende sviluppare progetti concettuali e piani tecnologici per rendere concreto il sogno del volo ad alta velocità. L’obiettivo finale è superare la soglia di Mach 2, aprendo la strada verso una nuova era dell’aviazione. Ed è proprio la NASA a dire che:

L’Advanced Air Vehicles Program (AAVP) della NASA sta passando alla fase successiva della ricerca sui viaggi ad alta velocità, che prevede l’assegnazione di due contratti di 12 mesi alle aziende per lo sviluppo di progetti concettuali e roadmap tecnologici. Le roadmap esploreranno le possibilità di viaggiare in aereo, delineeranno i rischi e le sfide e identificheranno le tecnologie necessarie per rendere i viaggi a più di 2 Mach una realtà.

Il futuro è a portata di ali

La sfida del volo supersonico è complessa ma affascinante. La NASA e i suoi partner stanno compiendo passi da gigante verso la realizzazione di aerei passeggeri in grado di superare il suono. Come abbiamo visto non c’è solo la velocità, con la tecnologia mira a ridurre i consumi e l’impatto acustico, aprendo nuovi orizzonti per il viaggio aereo. L’era dei voli supersonico potrebbe davvero tornare, con l’aviazione che potrebbe scrivere un nuovo capitolo entusiasmante della sua storia.

