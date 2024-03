Dalla Corea arrivano le batterie “winter proof”

Le società coreane SK On e Samsung sono impegnate per fornire batterie più efficienti per non perdere capacità alle basse temperature

Per contenere ulteriormente le polemiche legate al freddo e alle auto elettriche, da noi già ampiamente affrontate, dalla Corea stanno arrivando delle batterie “winter-proof”, che promettono di non perdere d’efficienza durante i mesi invernali.

La notizia arriva da SK On, la società coreana che fornisce le batterie a Ford, Hyundai e al gruppo Volkswagen, che ha lanciato una nuova batteria al litio-ferro-fosfato capace di resistere all’inverno; e da Samsung, che mira a introdurre delle batterie allo stato solido in serie già nel 2027.

Le nuove batterie arriveranno nel 2027

Le batterie LFP tipicamente perdono fino al 70% della loro autonomia di guida in base a modello ed età quando le temperature scendono fino a -20°C o anche oltre. La nuova batteria, invece, estende la capacità di ricarica del 16% e migliora la densità energetica del 19%. L’aggiornamento riguarda anche la batteria SF, introdotta nel 2021 e già allora in grado di recuperare l’80% in 18 minuti. Ora, l’aggiornamento permette di ottenere la stessa percentuale in 15 minuti, e l’obiettivo è scendere ancora.

Le LFP, però, rappresentano la preoccupazione maggiore. Infatti, pur essendo più economiche rispetto ad altre composizioni chimiche delle batterie, hanno un’autonomia di guida più breve per ricarica. Per questo, è nato fin da subito un ricco processo di sviluppo di alternative, in particolare nei confronti di quelle allo stato solido, che si ricaricano più velocemente, conservano più energia, e sono più piccole.

Anche Samsung è impegnata in questi sviluppi, e ha intenzione di iniziare la produzione di massa della sua batteria interamente allo stato solido nel 2027, da produrre anche negli stabilimenti stanutensi che sta realizzando insieme a Stellantis e General Motors. Inoltre, Samsung mira a una ricarica della batteria in nove minuti entro il 2026 e a una durata di vita di 20 anni entro il 2029.

Copyright Image: Sinergon LTD