La Benelli 502C 2024 è una moto urban cruiser unica nel suo genere, che combina stile, comfort e prestazioni. Con un design aggressivo e moderno, un motore efficiente e un’impressionante attenzione ai dettagli, questa moto è perfetta per chi cerca di distinguersi nelle strade urbane. La 502C non solo offre un’estetica accattivante, ma garantisce anche un’esperienza di guida fluida e confortevole, con un telaio e sospensioni progettati per massimizzare controllo e agilità.

Benelli 502C 2024: caratteristiche

La Benelli 502C 2024 è l’ultima novità della Casa del Leoncino, un’urban cruiser progettata per chi ama distinguersi con stile ed eleganza, questa moto, infatti, combina linee aggressive con un’anima eccentrica e moderna.

La 502C sfoggia un design contemporaneo che rispecchia la personalità audace di Benelli. Dotata di pedane avanzate, seguendo la tradizione custom, la moto offre una sella comoda e spaziosa, con un’altezza di 770mm da terra. Il gruppo ottico a Led si distingue per il suo design originale, contribuendo al look della moto.

La 502C condivide il rinomato motore bicilindrico in linea Euro 5 con altri modelli della gamma Benelli, come Leoncino e TRK. Questo motore, raffreddato a liquido e con 4 valvole per cilindro, garantisce una erogazione fluida e piacevole, oltre a un ottimo contenimento dei consumi. La potenza massima è di 47,6 CV a 8500 giri/min, con una coppia di 46 Nm a 6000 giri/min.

Il telaio, un traliccio in tubi con piastre in acciaio, enfatizza l’anima cruiser della 502C, assicurando agilità e controllo. Le sospensioni includono una forcella upside-down all’anteriore e un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile al posteriore.

L’impianto frenante è composto da un doppio disco semiflottante all’avantreno e un disco al retrotreno, garantendo sicurezza e affidabilità. I cerchi in lega di alluminio da 17” montano pneumatici di dimensioni 120/70-R17 e 160/60-R17.

Con un serbatoio da 21,5 litri, la 502C offre un’autonomia ideale per viaggi lunghi. Il display TFT con cambio automatico di visione giorno/notte assicura una perfetta leggibilità. La moto include pedane regolabili e uno schienalino di serie per il passeggero. Disponibile nelle colorazioni nero opaco e scarlatto opaco, la Benelli 502C è offerta a 5.990 € f.c.

Copyright Image: Sinergon LTD