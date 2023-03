TOGG T10X travolta dagli ordini tanto da dover organizzare una lotteria

Sono stati ben 177.467 i preordini raccolti per TOGG T10X, tanto da costringere la neonata casa automobilistica turca ad organizzare una lotteria per l’assegnazione del SUV elettrico disegnato da Pininfarina.

Un’auto elettrica che non è neanche un’automobile, o forse è più di un’automobile, tant’è che viene definita come

smart device che fornisce connettività alimentata dall’intelligenza artificiale all’interno di un ecosistema avanzato che integra ogni aspetto del moderno stile di vita digitale, dall’e-commerce alla mobilità.

Durante il periodo di preordini, compreso tra il 16 marzo e il 27 marzo, e nelle quattro ore dall’apertura dei preordini, il numero di richieste ha superato il totale di veicoli elettrici venduti in Turchia durante l’intero anno 2022. Gli utenti hanno effettuato i preordini utilizzando il sito web di Togg o l’applicazione mobile Trumore, che ha raggiunto un milione di download. Ogni preordine è stato automaticamente inserito nella lotteria digitale, le cui estrazioni sono state effettuate il 29 marzo 2023.

Inizialmente, Togg aveva previsto di selezionare 12.000 vincitori, ma a causa del grande numero di richieste ha esteso il numero a 20.000 fortunati utenti scelti in modo casuale, i quali potranno prendere in consegna i veicoli di questo primo slot di produzione. Altri 20.000 utenti sono stati selezionati come riserve in caso in cui i primi vincitori non procedano con l’ordine.

Finalmente i turchi hanno a disposizione un’automobile turca, e su questo spinge molto CEO di Togg, M. Gürcan Karakaş:

Il feedback positivo che abbiamo ricevuto per il nostro primo smart device è stato travolgente. Dimostra l’orgoglio della popolazione turca nel sostenere le competenze e la professionalità nazionale, ma anche l’esistenza di una nuova generazione di utenti interessati a nuove prospettive di mobilità e alle tecnologie innovative.

I “vincitori” potranno confermare il loro ordine e il deposito effettuato per il preordine di 60.000 TRY, ovvero circa 2.900 euro, in pratica un anticipo sul prezzo totale d’acquisto. I prezzi in Turchia partono da 953.000 TRY, ovvero circa € 47.500 incluso il 18% di IVA e il 10% di imposta speciale sui consumi per il modello base a trazione posteriore.

Ricordiamo allora TOGG T10X è un’auto elettrica e che la versione con motore da 160 kW (218 CV) a trazione posteriore è disponibile con una batteria da 52,4 kWh che garantisce un’autonomia di 314 km (WLTP) e un consumo energetico di 16,7 kWh/100 km e con una batteria più capace da 88,5 kWh in grado di raggiunge un’autonomia di 523 km (WLTP), con un consumo energetico di 16,9 kWh/100 km.

Il T10X ha una capacità di carica fino a 150 kW, che consente di ricaricare la batteria più piccola dal 20% all’80% in meno di 30 minuti con un caricatore ad alta potenza (HPC).

