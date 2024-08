MotoGP Aragon 2024: la gara sprint è di Marquez

La gara sprint del Gran Premio di Aragón 2024 di MotoGP ha visto imporsi Marc Marquez come avevamo previsto, vincendo dopo 1042 giorni dall’ultimo successo e conquistando punti preziosi che potrebbero rivelarsi decisivi per la classifica generale.

Marquez si è rapidamente distanziato dal gruppo, con il suo vantaggio che ha raggiunto quasi i quattro secondi mentre gestiva gli 11 giri della sprint. Marquez si concentrerà ora sull’obiettivo di conquistare la sua tanto attesa 60ª vittoria in MotoGP nella gara principale di domenica. Jorge Martin, finendo secondo, ha ripreso la leadership nel campionato per il team Pramac Ducati, dopo una gara difficile per il campione in carica Francesco Bagnaia.

Con questo risultato, la classifica del campionato vede appunto Martin in testa con 279 punti, seguito da Bagnaia con 276 e Bastianini con 217.

MotoGP Aragon 2024: ordine di arrivo gara sprint

Marc Marquez ha regalato una prestazione trionfante ad Aragon, conquistando la sua prima vittoria in una Sprint con il suo ritorno al vertice della MotoGP per la prima volta dal 2021.

Ordine di arrivo della Gara Sprint MotoGP Aragon 2024 Pos Pilota Naz Team 1 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 3 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 4 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 5 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 7 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 10 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) 11 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 12 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 13 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 14 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 15 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) 16 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 19 Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP24) – Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) – Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) – Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP24)

MotoGP 2024: classifica aggiornata