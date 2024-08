Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei piloti più forti di tutti i tempi. Durante la sessione di pre-qualifiche ad Aragon, Marquez non solo ha segnato i tempi più veloci, ma ha anche mostrato una superiorità impressionante sul passo gara, girando più velocemente di molti piloti anche durante l’attacco al tempo. Su una pista dove i piloti con la GP24 stanno incontrando difficoltà, Marquez è l’unico a non avere problemi con le gomme e l’asfalto, chiudendo più che positivamente la giornata.

Se già in settimana avevamo scommesso su di lui, ora anche i tempi in pista parloano chiaro: Marquez ha una marcia in più rispetto agli altri. Tanto che negli ultimi minuti della sessione, invece di concentrarsi sul migliorare ulteriormente il suo crono, ha deciso di fare da traino al fratello Alex, l’unico altro pilota su una GP23 già qualificato per la Q2. Un gesto che dimostra la propria sicurezza e il controllo totale della situazione.

Mentre molti esperti e fan sui social sostengono che la GP23 non sia all’altezza della GP24, Marquez ha sempre mantenuto una visione diversa. Fin da giovedì, ha dichiarato con convinzione: “Con questa moto, posso vincere”. E lo sta dimostrando, confermando che nel motociclismo il pilota conta ancora, forse più di qualsiasi altra cosa.

Ad Aragon, Marquez ha una grande occasione per ribadire la sua superiorità. Su una pista dove altri piloti sembrano faticare, lui è riuscito a trovare il feeling giusto fin da subito. Non ha toccato nulla sulla moto, segno che ha trovato un equilibrio perfetto che gli permette di essere competitivo in ogni condizione.

La fiducia di Marquez è palpabile, e non è difficile capire perché. Il talento e l’esperienza che ha accumulato negli anni gli permettono di fare la differenza, indipendentemente dalla moto che guida. Ad Aragon, MM93 ha la concreta possibilità di dimostrare, ancora una volta, che è il più forte.